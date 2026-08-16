اجرای گروه «افلاکیان» در پنجاه و چهارمین شب موسیقی ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، در این کنسرت گروه افلاکیان قطعاتی را در دستگاه شور و آوازهای دشتی و بیات اصفهان به روی صحنه خواهند برد.

اعضای این گروه عبارتند از: بابک شریف (شاعر، آهنگساز و خواننده)، صدرا شریف (خواننده)، پوریا جهانبخش (دف و مشاور)، اکرم پرنیان (هم‌خوان)، محمدرضا کشاورز (سنتور)، داریوش قانع (نی و تنظیم‌کننده)، بهنوش کاظمی‌زاده (کمانچه)، فرید صادقی (تار و بم تار)، احمد خوانساری (بم تار)، زهره گل‌محمدی (تنبک)، مائده بهار (دف و هم‌خوان)، زهرا محسنی‌خواه (هم‌خوان)، کیمیا مومنی (هم‌خوان).

عموم علاقه‌مندان برای حضور آزاد و رایگان در این کنسرت، در تاریخ یاد شده به فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، خیابان ارسباران مراجعه کنند.

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