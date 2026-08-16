اجرای گروه «افلاکیان» در پنجاه و چهارمین شب موسیقی ارسباران
پنجاه و چهارمین شب موسیقی ارسباران با اجرای موسیقی دستگاهی ایرانی «گروه افلاکیان» به سرپرستی بابک شریف، روز سهشنبه (۲۷ مردادماه) ساعت ۱۹ به روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، در این کنسرت گروه افلاکیان قطعاتی را در دستگاه شور و آوازهای دشتی و بیات اصفهان به روی صحنه خواهند برد.
اعضای این گروه عبارتند از: بابک شریف (شاعر، آهنگساز و خواننده)، صدرا شریف (خواننده)، پوریا جهانبخش (دف و مشاور)، اکرم پرنیان (همخوان)، محمدرضا کشاورز (سنتور)، داریوش قانع (نی و تنظیمکننده)، بهنوش کاظمیزاده (کمانچه)، فرید صادقی (تار و بم تار)، احمد خوانساری (بم تار)، زهره گلمحمدی (تنبک)، مائده بهار (دف و همخوان)، زهرا محسنیخواه (همخوان)، کیمیا مومنی (همخوان).
عموم علاقهمندان برای حضور آزاد و رایگان در این کنسرت، در تاریخ یاد شده به فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، خیابان ارسباران مراجعه کنند.