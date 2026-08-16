ایران ۵۱۰ جلد کتاب به مراکز علمی بمبئی اهدا کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی در راستای گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ایران و هند بیش از ۵۱۰ جلد کتاب و مجموعه‌ای از آثار مرجع، دانشنامه‌ها و آثار برجسته ادبی را به کتابخانه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزشی بمبئی و مناطق پیرامونی اهدا کرد.

این اقدام در ادامه تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی و دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزشی این شهر و با هدف توسعه «گوشه ایران» در مراکز علمی و دانشگاهی هند انجام شده است.

کتاب‌های اهدایی با هدف ترویج زبان و ادبیات فارسی، گسترش مطالعات ایران‌شناسی، تقویت پژوهش‌های اسلامی و حمایت از دانشجویان، استادان و پژوهشگران در اختیار مراکز علمی و آموزشی قرار گرفت. این منابع موضوعاتی همچون زبان و ادبیات فارسی، شعر و متون کلاسیک، تاریخ و تمدن ایران، فرهنگ و هنر ایرانی، مطالعات اسلامی و علوم دینی، فرهنگ‌های لغت فارسی، اردو و انگلیسی و منابع مرجع و دانشگاهی را پوشش می‌دهد.

در این برنامه کتابخانه دعوت هدایه بمبئی وابسته به جامعه سیفیه بهره داوودی، مجموعه پنج‌جلدی «دانشنامه زبان و ادب فارسی»، مجموعه آثار سعدی و ترجمه اردوی «گلستان سعدی» را دریافت کرد.

همچنین ۱۱۰ جلد کتاب در حوزه زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ‌های لغت و منابع مرجع انگلیسی و اردو به کالج صمدیه در منطقه بیواندی اهدا شد. کالج مومن در همین منطقه نیز ۱۰۰ جلد کتاب در زمینه ادبیات فارسی، تاریخ ایران و فرهنگ‌های لغت تخصصی دریافت کرد.

در ادامه این برنامه نیز ۲۰۰ جلد کتاب اسلامی به زبان‌های انگلیسی و اردو با موضوعات مختلف علوم اسلامی و معارف دینی در اختیار کتابخانه اسلامی تنظیم بحرالعلوم در منطقه ممبرا قرار گرفت.

همچنین مذاکراتی با رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بمبئی برای ایجاد یک کتابخانه تخصصی زبان فارسی در این گروه انجام شده است و جزئیات این همکاری پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هدف از اهدای این منابع را تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، تسهیل دسترسی دانشجویان و پژوهشگران هندی به منابع معتبر ایرانی و فراهم‌کردن زمینه انجام مطالعات گسترده‌تر در حوزه زبان فارسی، ایران‌شناسی و فرهنگ و تمدن ایران عنوان کرده است.

زبان فارسی طی قرن‌ها یکی از زبان‌های مهم علمی، ادبی و اداری شبه‌قاره هند بوده و از این منظر حمایت از مراکز فعال در حوزه فارسی و مطالعات ایرانی می‌تواند به حفظ و احیای میراث مشترک فرهنگی ایران و هند کمک کند.

خانه فرهنگ ایران در بمبئی اعلام کرده است استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی، افزایش تبادل دانش و تقویت ارتباط میان مراکز علمی دو کشور کمک کند.