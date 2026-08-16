معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
موزه هنرهای معاصر ویترین هنری هر استان است
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از پروژه نگارخانه مرکزی یا موزه هنرهای معاصر کرمانشاه، این مجموعه را یکی از زیرساختهای مهم برای تقویت عرضه ظرفیتهای هنرهای تجسمی استان دانست و تأکید کرد: موزه هنرهای معاصر در زندگی امروز، ویترین هنری هر استان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پایان بازدید از پروژه نگارخانه مرکزی یا موزه هنرهای معاصر کرمانشاه، با اشاره به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور در این استان گفت: در دیدار با استاندار محترم کرمانشاه، هماهنگیهای لازم برای برگزاری این جشنواره انجام شد تا این رویداد مؤثر فرهنگی و هنری به شکلی درخور برگزار شود.
وی افزود: خوشبختانه نگاه بسیار مثبتی نسبت به برگزاری رویدادهای هنری در مدیریت استان وجود دارد.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بازدید از مجموعه موزه هنرهای معاصر یا نگارخانه مرکزی کرمانشاه ادامه داد: کرمانشاه علاوه بر توانمندی در حوزه هنرهای نمایشی و موسیقی، در حوزه هنرهای تجسمی نیز هنرمندان شاخصی دارد و از پیشینه بسیار ارزشمندی برخوردار است.
شفیعی تأکید کرد: با توجه به وجود ظرفیتهای موجود در استان، ضرورت دارد زیرساختهای هنرهای تجسمی در استان تقویت شود؛ چرا که این آثار نیازمند فضایی برای عرضه به مخاطبان و همچنین نگهداری مناسب هستند و موزه هنرهای معاصر به عنوان ویترین هنری هر استان میتواند بهخوبی ایفاگر این نقش باشد.
شفیعی با اشاره به روند اجرای پروژه نگارخانه مرکزی یا موزه هنرهای معاصر کرمانشاه گفت: به همت مسئولان و همکاری پیمانکار، پروژه تا این مرحله بهخوبی پیش رفته است و امیدوارم بخش نهایی کار نیز با همکاری مدیران حوزه عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران عالی استان تأمین اعتبار شود تا هرچه زودتر شاهد بهرهبرداری از این پروژه باشیم.
وی افزود: این مجموعه علاوه بر فضای نمایشگاهی، فضاهای جانبی مناسبی نیز از جمله آمفیتئاتر، سینما تک و یک پلاتوی استاندارد دارد که میتوانند پس از بهرهبرداری، ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان را بیش از پیش فعال کنند.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: قطعاً با توجه به ظرفیت هنرمندان استان و همچنین مخاطبان هنردوستی که در کرمانشاه حضور دارند، این مجموعه میتواند منشأ اتفاقات خوب هنری باشد.
شفیعی درباره زمان افتتاح پروژه نیز گفت: چون بخش نهایی پروژه هنوز نیازمند تعیین تکلیف اعتبار و همچنین موضوع تمدید قرارداد با پیمانکار یا برگزاری مناقصه است، در حال حاضر زمان دقیق افتتاح مشخص نیست.
وی اضافه کرد: کار زیادی باقی نمانده است و اگر این دو موضوع، یعنی اعتبار و وضعیت قرارداد پیمانکار، انشاءالله حل شود، فکر میکنم پروژه در زمان نزدیکی قابل افتتاح و بهرهبرداری باشد.