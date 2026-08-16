به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، آمار نهایی آثار ارسالی به این دوره از جشنواره را در بخش‌های مختلف اعلام کرد.

بر این اساس، گروه‌های نمایشی در مهلت مقرر، آثار خود را در چهار بخش اصلی به دبیرخانه ارسال کرده‌اند که جزئیات آن به شرح زیر است:

نمایش‌های صحنه‌ای (کودک و نوجوان): ۱۷۸ اثر

نمایش‌های صحنه‌ای (بزرگسال): ۱۳۵ اثر

نمایش‌های فضای‌باز و نامتعارف: ۹۰ اثر

بخش خیال‌نامه میناب: ۴۲ اثر

فهرست نهایی نمایش‌های برگزیده برای حضور در جشنواره نیز شهریورماه اعلام خواهد شد.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران–مبارک، به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

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