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راهیابی «زمستان طولانی» به جشنواره فیلم مستند اوراسیا

راهیابی «زمستان طولانی» به جشنواره فیلم مستند اوراسیا
کد خبر : 1826636
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مستند «زمستان طولانی» به کارگردانی حسن جعفری و تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس، به دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند اوراسیا در روسیه راه یافت.

به گزارش ایلنا، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند اوراسیا  که از سال ۲۰۱۶ برگزار و تمرکزش روی مستندهای مرتبط با مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فضای کشورهای پساشوروی است.

ان اثر روایت زندگی زوج سالمندی در یکی از روستاهای شمال کشور است که به دلیل شرایط فرزندشان ناچار به فکر مهاجرت به شهر می افتند. موضوع فیلم داستان ماندن و رفتن است؛ داستان پیرمرد 78 ساله‌‎ای است که از روستا به شهر برود می‌میرد.

دهمین دوره این جشنواره از ۲۸ سپتامبر ۲ اکتبر  ۲۰۲۶ در دو شهر مینسک در بلاروس و اسمولنسک در روسیه برگزار خواهد شد.

«زمستان طولانی» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مرکز گسترش سینمای مستند و هنر تجربی است که برای اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم مستند، سینما حقیقت به نمایش درآمد.

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