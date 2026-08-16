به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با هدف ارتقاء ظرفیت‌های همکاری آموزشی برای دانشجویان و علاقه‌مندان افغانستانی نشست وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی برگزار و در خصوص پذیرش دانشجو در دوره‌های کوتاه‌ و بلندمدت، تبادل استاد و امضای تفاهم‌نامه همکاری تبادل نظر شد.

در این نشست حسینی فائق، وابسته فرهنگی ایران در هرات طی سخنانی با تشریح شرایط آموزشی این کشور تحصیل بانوان را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های موجود عنوان و با اشاره به بیکاری گسترده در افغانستان و تأثیر آن بر مهاجرت غیرقانونی به ایران بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی و تخصصی برای کمک به ورود جوانان افغانستانی به بازار کار تأکید کرد.

وابسته فرهنگی ایران در هرات همچنین از آمادگی خانه فرهنگ برای میزبانی از استادان ایرانی و تأمین هزینه‌های اسکان و پذیرایی آن‌ها برای برگزاری دوره‌های آموزشی در هرات خبر داد و افزود: با توجه به به‌رسمیت شناخته نشدن مدارک آنلاین در افغانستان برگزاری دوره‌های حضوری با مدارک معتبر می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.

در ادامه سلجوقی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان‌رضوی ظرفیت‌های آموزشی این دانشگاه را تشریح کرد و برای پذیرش دانشجویان افغانستانی در مقاطع مختلف تحصیلی، تبادل استاد در قالب فرصت مطالعاتی اعلام آمادگی کرد.

گفتنی است، در این نشست همچنین ظرفیت احیای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به کمیته امداد امام (ره) که فعالیت آن متوقف شده مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی موجود تأکید شد.