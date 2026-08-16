به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حبیب رضا ارزانی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ به دعوت رسمی مجموعه فرهنگی ـ هنری Istana Budaya در مراسم رونمایی از برنامه‌های این مجموعه برای سال ۲۰۲۶ در کاخ فرهنگ کوالالامپور حضور یافت.

این مراسم با حضور مسئولان وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی (MOTAC)، مدیران و دست‌اندرکاران ایستانا بودایا، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی و هنری و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد.

هدف اصلی این مراسم معرفی برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری ایستانا بودایا برای سال ۲۰۲۶، معرفی ظرفیت‌های این مجموعه و شرکای راهبردی آن و ارائه تصویری از برنامه‌های پیش‌رو تا پایان سال بود.

در این مراسم که مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری توسط هنرمندان مالزیایی اجرا شد از رویکرد ایستانا بودایا در استفاده از هنر برای ارتباط فرهنگی و معرفی میراث و هویت فرهنگی این کشور اسلامی تاکید شد.

حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم از منظر دیپلماسی فرهنگی حائز اهمیت بود زیرا ایستانا بودایا یکی از مجموعه‌های مهم فرهنگی و هنری مرتبط با وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی محسوب می‌شود.

دعوت رسمی ایستانا بودایا از رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده اهمیت ارتباط با نهادهای فرهنگی خارجی و ظرفیت‌های بین‌المللی این مجموعه است.

این حضور فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و صنایع خلاق جمهوری اسلامی ایران و بررسی زمینه حضور هنرمندان ایرانی در برنامه‌های آینده ایستانا بودایا فراهم کرد.

بررسی برنامه‌های معرفی‌شده برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ایستانا بودایا طیف متنوعی از برنامه‌های موسیقی، تئاتر، هنرهای نمایشی، برنامه‌های فرهنگی، اجراهای بین‌المللی و رویدادهای مرتبط با صنایع خلاق را در دستور کار دارد.

این تجربه برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است زیرا نشان می‌دهد ایستانا بودایا ظرفیت میزبانی پروژه‌های چندجانبه و دیپلماسی فرهنگی منطقه‌ای را دارد و می‌توان از این ظرفیت برای طراحی برنامه‌های مشترک فرهنگی با حضور ایران و سایر کشورهای منطقه نیز بهره گرفت.

یکی از دستاوردهای مهم حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم معرفی برنامه فرهنگی مشترک ایران و مالزی در چارچوب برنامه‌های آتی فرهنگی بود.

در این دیدار برگزاری «هفته ایران در مالزی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی سال ۲۰۲۶ در کشور مالزی و با اجرای برنامه در کاخ فرهنگ ایستانا بودایا معرفی شد.

در جریان مراسم پوستر برنامه هفته ایران در مالزی توسط دبیرکل وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم شد.

بر اساس این رویکرد، پیشنهاد شده است همکاری میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و طرف مالزیایی در قالب یک برنامه مشترک هنری ـ فرهنگی دنبال شود برنامه‌ای که می‌تواند با حضور مسئولان وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی، مدیران ایستانا بودایا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هنرمندان ایرانی و مالزیایی و نمایندگان نهادهای فرهنگی دو کشور برگزار شود.

با توجه به ظرفیت ایستانا بودایا و تجربه این مجموعه در اجرای برنامه‌های بین‌المللی محورهای مختلفی برای برنامه مشترک ایران و مالزی پیشنهاد شده است.

بنا به گفته ارزانی، رایزن فرهنگی کشورمان در کوآلالامپور یکی از این محورها موسیقی ایران و مالزی است که می‌تواند شامل اجرای مشترک هنرمندان دو کشور و تلفیق سازها و نغمات سنتی ایران و مالزی باشد.

هنرهای نمایشی نیز از دیگر زمینه‌های همکاری است که می‌تواند از طریق اجرای یک اثر ایرانی یا تولید یک اجرای مشترک با بهره‌گیری از عناصر فرهنگی و ادبی دو کشور دنبال شود.

در حوزه میراث فرهنگی و هنرهای سنتی نیز برگزاری نمایشگاه مشترک صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و میراث فرهنگی ایران و مالزی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

همچنین در حوزه ادبیات و فرهنگ، برگزاری نشست‌هایی درباره ادبیات فارسی و ادبیات مالایی و بررسی پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو حوزه تمدنی از ظرفیت‌های قابل توجه همکاری به شمار می‌رود.

بررسی برنامه‌های این مجموعه نشان می‌دهد که ایستانا بودایا می‌تواند برای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک محل اجرای برنامه هنری نباشد بلکه به‌عنوان یک شریک نهادی در دیپلماسی فرهنگی ایران و مالزی مورد توجه قرار گیرد.

برنامه‌های ایستانا بودایا در سال ۲۰۲۶ از یک سو بر هنر و فرهنگ مالزی تمرکز دارند و از سوی دیگر حضور هنرمندان و گروه‌های بین‌المللی را دربرمی‌گیرند. برای نمونه برنامه Beyond Words با مشارکت هنرمندان بین‌المللی و گروه‌های مالزیایی برگزار می‌شود.

از این منظر ارتباط مستمر و سازمان‌یافته میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ایستانا بودایا می‌تواند زمینه حضور منظم‌تر هنرمندان ایرانی در مهم‌ترین صحنه‌های هنری مالزی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشورمان را فراهم کند.