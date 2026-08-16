پخش زنده فینال فوتبال فرانسه بین دو تیم لانس و پاری سن ژرمن در شبکه ورزش

عملکرد آماری دو تیم در ۱۰ بازی قبلی نشان می دهد که لانس در مجموع ۱۴ گل خورده و ۲۳ گل به ثمر رسانده، پاری سن ژرمن نیز با همین تعداد بازی مجموعا ۱۵ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت های فوتبال فینالسوپر کاپ فرانسه ۲۰۲۶، امشب یکشنبه ۲۵ مرداد از ساعت ۲۲:۱۵، رقابت بین دو تیم لانس و پاری سن ژرمن از لیگ یک فرانسه را به صورت زنده پوشش می دهد.