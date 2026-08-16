پخش زنده فینال فوتبال فرانسه بین دو تیم لانس و پاری سن ژرمن در شبکه ورزش
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دو تیم لانس و پاری سن ژرمن از لیگ یک فرانسه امشب از ساعت ۲۲:۱۵ به مصاف هم می روند و شبکه ورزش این دیدار را با گزارشگری سعید زلفی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت های فوتبال فینالسوپر کاپ فرانسه ۲۰۲۶، امشب یکشنبه ۲۵ مرداد از ساعت ۲۲:۱۵، رقابت بین دو تیم لانس و پاری سن ژرمن از لیگ یک فرانسه را به صورت زنده پوشش می دهد.
عملکرد آماری دو تیم در ۱۰ بازی قبلی نشان می دهد که لانس در مجموع ۱۴ گل خورده و ۲۳ گل به ثمر رسانده، پاری سن ژرمن نیز با همین تعداد بازی مجموعا ۱۵ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.