پایان یک «میراث» و شبچراغ «سبیل السلطنه» در سنگلج
نمایش «میراث» به کارگردانی غلامرضا عربی با میزبانی از ۲۵۷۱ تماشاگر به کار خود در تماشاخانه سنگلج پایان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «میراث» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی غلامرضا عربی که از ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ اجرای عمومی خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز کرده بود، پس از ۳۰ اجرای موفق روز دوشنبه ۱۹ مرداد به کار خود در این تماشاخانه پایان داد.
این نمایش را ۲۵۷۱ تماشاگر به نظاره نشستند که شامل ۱۴۸۵ بلیت خریداری شده و ۱۰۸۶ بلیت مهمان میشود. فروش این نمایش با احتساب بلیتهای تمام بها، نیم بها و تخفیف دار ۳۰۶۰۷۴۰۰۰۰ریال ثبت شده است.
جواد انصافی شبچراغ «سبیل السلطنه» را میافروزد
نمایش «سبیل السلطنه» نوشته و کارگردانی مهدی ملکی روز دوشنبه ۲۶ مرداد با برپایی آیین شبچراغ اجرای عمومی خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز میکند.
مهمان ویژه این روز جواد انصافی هنرمند صاحبنام تئاتر و نمایش ایرانی است که شمع شبچراغ این نمایش کمدی را میافروزد.
در این نمایش هنرمندانی همچون سالار کریم خانی، سید محسن میرهاشمی، علیرضا (نیما) قربان زاده، مهدی ملکی، نیما ثبوتی، محمد شادپور، محسن جهانگیرزاده، غزال مهران فر، فرنیا احمدوند، ، شیوا کوشکانی، لیلا فیروزمند، شیرین رحیمی، صحرا مزروعی، نسترن دهکانیپور، امیر ضابط پوریان، رامین عابدی، زهره گرم خورانی، رضا احسانی به ایفای نقش میپردازند.
مراسم شبچراغ در ساعت ۱۹ روز یاد شده برگزار خواهد شد.
فروش اینترنتی بلیت این نمایش در سایتهای گیشه تئاتر و تیوال با تخفیف ویژه سه روز اول فعال شده است.
سبیل السلطنه هر روز غیر از شنبهها در ساعت ۱۹.۳۰ روی صحنه میرود.