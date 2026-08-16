به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محسن معصوم‌علیزاده یکشنبه ۲۵ مرداد، اظهار کرد: هجدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی از ۲۶ تا ۳۰ مرداد در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان برپا خواهد شد و ساعت بازدید از نمایشگاه ۱۶ تا ۲۱:۳۰ خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تعداد غرفه‌های نمایشگاه را ۱۸۱ غرفه عنوان کرد و افزود: ۲۹ استان‌ کشور در هجدهمین نمایشگاه صنایع‌دستی همدان حضور دارند و تنها استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی در نمایشگاه حضور نخواهند داشت.

او با بیان اینکه تعداد غرفه‌های شهر همدان ۵۳ غرفه است، بیان کرد: از جمله رشته‌ها نیز می‌توان به تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، مصنوعات چرمی، خراطی، معرق چوب، گلیم‌بافی، آینه‌کاری، نقاشی روی سفال، تذهیب، قلاب‌بافی، رفوگری فرش، پته‌دوزی، رودوزی‌های سنتی، عروسک‌بافی، زیورآلات سنتی، فیروزه‌کوبی، قلمزنی روی مس، گره‌چینی اشاره کرد.

معصوم‌علیزاده تعداد غرفه‌های شهرستان‌های استان را ۳۳ غرفه عنوان کرد و گفت: این رشته‌ها نیز شامل سفال و سرامیک، مصنوعات چرمی، منبت و مبلمان، گلیم‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، معرق چوب و فلز، قلمزنی روی مس، معرق چوب، خراطی، مرواربافی، کنده‌کاری روی سفال است.

او تعداد غرفه‌های دیگر استان‌ها را ۹۵ غرفه برشمرد و گفت: چاپ باتیک، سراجی سنتی، رودوزی‌های سنتی بومی، بافته‌های داری، چاپ قلمکار، چاپ باتیک، قلمزنی روی مس، نگارگری ایرانی، نساجی سنتی، فیروزه‌کوبی، میناکاری، آینه‌کاری، پوشاک سنتی، صدف‌سازی، حصیربافی، کپوبافی، قفل‌سازی، تولیدات نمدی، خراطی، حکاکی روی سنگ، چادرشب بافی، تراش‌ سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، چوقابافی، ملیله‌سازی، چاقوسازی، نازک‌کاری چوب، خاتم‌سازی، مسگری، ورشوسازی، گیوه‌بافی از جمله رشته‌های شرکت کننده در هجدهمین نمایشگاه صنایع‌دستی است.

معصوم‌علیزاده با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های هجدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی کشور حضور پررنگ شهرها و روستاهای جهانی و ملی و همچنین تنوع رشته‌های مختلف صنایع‌دستی است، افزود: شهرکرد شهر ملی نمد، رویین روستای ملی چادرشب بافی، شیراز شهر جهانی صنایع‌دستی، آباده شهر جهانی منبت، سیرجان شهر جهانی گلیم شریکی‌پیچ، قاسم‌آباد گیلان روستای جهانی چادرشب بافی، بروجرد شهر ملی ورشوسازی و گلیج مازندران شهر ملی صنایع‌دستی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان بیان کرد: غرفه هنرمندان شهرستان همدان و غرفه و اسکان هنرمندان سایر استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت رایگان و حمایتی برنامه‌ریزی شده است.