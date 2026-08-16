پخش زنده مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان در برنامه «مثبت ورزش»
شبکه ورزش مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان که از ۲۵ تا ۲۸ مرداد در شهر براتیسلاوا کشور اسلواکی برگزار می شود، این رقابت ها را در برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری اختصاصی، تحلیل فنی و به صورت زنده پوشش می دهد.
لازم به ذکر است که نمایندگان کشتی فرنگی کشورمان به ترتیب اوزان مختلف تا روز ۲۸ مرداد بر طبق لیست زیر به میدان خواهند رفت.
۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی