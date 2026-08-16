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پخش فیلم سینمایی «۲۳ نفر» از شبکه ۳

پخش فیلم سینمایی «۲۳ نفر» از شبکه ۳
کد خبر : 1826464
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فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی مهدی جعفری، دوشنبه ۲۶ مردادماه از شبکه سه سیما پخش می‌شود؛ فیلمی که ماجرای اسارت ۲۳ نوجوان ایرانی به دست نیروهای بعث عراق در جریان عملیات آزادسازی خرمشهر را روایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی مهدی جعفری، دوشنبه ۲۶ مردادماه ساعت ۱۵ از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم در دوران دفاع مقدس و همزمان با روزهای منتهی به آزادسازی خرمشهر روایت می‌شود؛ زمانی که نوجوانان و جوانان ایرانی در کنار دیگر رزمندگان برای دفاع از کشور راهی جبهه‌ها شدند.

در اردیبهشت سال ۱۳۶۱، ۲۳ نوجوان ایرانی به اسارت نیروهای بعث عراق درآمدند. رژیم بعث با هدف بهره‌برداری تبلیغاتی و نمایش تصویری ساختگی از حضور اجباری نوجوانان ایرانی در جنگ، این اسرا را در برابر دوربین‌های رسانه‌های بین‌المللی قرار داد.

در ادامه داستان، «صالح»، تاجر ایرانی اسیرشده توسط نیروهای بعث، به دلیل تسلط به زبان عربی به عنوان مترجم با عراقی‌ها همکاری می‌کند و به واسطه این موقعیت، میان اسرای ایرانی و نیروهای بعث ارتباط برقرار می‌شود. پس از پایان جنگ و آزادی اسرا نیز با بازگشت صالح به ایران، ماجرا وارد مرحله‌ای تازه می‌شود.

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» با تمرکز بر مقاومت، ایستادگی و روحیه نوجوانان ایرانی در دوران اسارت، بخشی از خاطرات و حوادث یکی از روایت‌های ماندگار دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» دوشنبه ۲۶ مردادماه ساعت ۱۵ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

 

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