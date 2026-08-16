مصاف مستقیم فوتبال شاکله مقابل رئال مادرید، و لیورپول و کومو از شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در ادامه پوشش زنده فوتبال های دوستانه ۲۰۲۶، امروز یکشنبه ۲۵ مرداد از ساعت ۱۸:۳۰، تقابل تیم های شاکله و رئال مادرید را در ساعت ۱۸:۳۰، و لیورپول و کومو را در ساعت ۲۰:۴۵ به صورت زنده پخش خواهد کرد.

عملکرد آماری تیم شاکله در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۶ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده را نشان می دهد. رئال مادرید نیز با همین تعداد بازی، ۹ گل خورده و ۱۹ گل به ثمر رسانده است.

لیورپول در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۹ گل خورده و ۱۹ گل به ثمر رسانده و کومو نیز با همین تعداد بازی، ۱۱ گل خورده و ۱۵ گل به ثمر رسانده است.

پیش‌فصل فوتبال دوستانه، زمانی برای آماده‌سازی تیم‌ها برای رقابت‌های اصلی است و گاهی این آماده‌سازی شامل بازی‌های جذابی می‌شود که هواداران را هم هیجان‌زده می‌کند.