فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نوزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان در چهار بخش اصلی «موسیقی دستگاهی»، «موسیقی نواحی»، «موسیقی کلاسیک غربی»، «آهنگسازی» و یک بخش ویژه «شناخت و حفظ ردیف» برگزار خواهد شد.

این جشنواره برای سه گروه سنی «الف» ۱۵ تا ۱۸ سال: متولدین سا‌ل‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ ، «ب» ۱۹ تا ۲۳ سال: متولدین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ و «ج» ۲۴ تا ۲۹ سال: متولدین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ طراحی شده است. متقاضیانی که سن آنها از ۱۵ سال کمتر است، در صورت آمادگی و تمایل، می‌توانند آثار خود را برای بررسی در گروه «الف» ارسال کنند.

متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام و ارسال اجرای رپرتوارِ مشخص‌شده برای هر بخش به‌صورت ضبط ویدئویی در موعد مقرر (تا 15مهرماه ۱۴۰۵) از طریق سامانۀ «بامک» در این جشنواره شرکت کنند.

پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیئت‌های داوران از پذیرفته‌شدگان برای شرکت در مرحلۀ نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، به متن کامل فراخوان (فایل پی‌دی‌اف) در سایت انجمن موسیقی ایران به نشانی www.nay.ir و سایت جشنواره ملی موسیقی جوان به آدرس www.nfym.ir مراجعه کنند.

برای دانلود فراخوان روی لینک پایبن صفحه کلیک کنید.

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