نمایشگاه عکس «سیمای رویش» افتتاح شد/روایت رویش در سرزمین سخت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی نمایشگاه، نگارخانه فرهنگسرای ملل از ۳ تا ۸ مرداد ماه، میزبان برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان «سیمای رویش» خواهد بود.

نمایشگاه عکس‌های «سیمای رویش» با آثاری از علیرضا امیدوند و سیدصابر امامی با محوریت طبیعت کوهستانی ایران، عصر شنبه سوم مرداد ماه در گالری این فرهنگسرا افتتاح شد.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

«کوهستان در نگاه اول، سرزمین سنگ، باد و سکوت است اما در دل همین جغرافیای سخت، زندگی سرسختانه را خود را می‌یابد. هر گل خودرو و هر نشانه سبز بر دامنه‌های سنگی، روایتی از پایداری و تداوم حیات است.

«سیمای رویش» حاصل ثبت زیست‌بوم‌های کوهستانی ایران و جلوه‌های ظریف زندگی در میان سنگ، برف و خاک است. این تصاویر فراتر از ثبت مناظر طبیعی، روایتگر امید، دوام و توانایی طبیعت برای شکوفایی در دشوارترین شرایط هستند.

این نمایشگاه همچنین یادآور ارزش و شکنندگی اکوسیستم‌های کوهستانی است؛ زیستگاه‌هایی که بخش مهمی از تنوع زیستی ایران را در خود جای داده‌اند.

«سیمای رویش» دعوتی است به مکث و تامل، نگاهی دوباره به این حقیقت که زندگی، حتی در سخت‌ترین جغرافیا، همواره راهی برای روییدن پیدا می‌کند.

علیرضا امیدوند و سیدصابر امامی، هنرمندان این نمایشگاه، هر یک با سبک و نگاه خاص خود به ثبت تصاویر پرداخته‌اند. این تنوع در ارائه بصری، فرصتی برای بازدیدکنندگان فراهم می‌آورد تا ابعاد گوناگون زیبایی کوهستانی ایران را از دریچه لنز این دو عکاس مشاهده و تحلیل کنند. »

بر این اساس، علاقمندان می‌توانند تا ۸ مرداد از ساعت ۹ الی ۱۹ از آثار این نمایشگاه واقع در فرهنگسرای ملل به نشانی بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه بازدید کنند.

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