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اختصاص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های اشتغال‌زا و گردشگری درخوزستان

اختصاص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های اشتغال‌زا و گردشگری درخوزستان
کد خبر : 1818065
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سرپرست اداره برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، از تصویب پرونده‌های دریافت تسهیلات از محل تبصره ۲ قانون بودجه برای متقاضیان بخش گردشگری استان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، نسرین لویمی با تأکید بر حمایت‌های مالی اداره‌کل از فعالان حوزه گردشگری گفت: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت چهاردم‌ و به منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان، در کمیته بررسی تسهیلات، تعداد چهار پرونده سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از منابع تبصره ۲ قانون بودجه مصوب و به منظور دریافت اعتبار به بانک‌های عامل معرفی شدند.

سرپرست اداره برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در خصوص ترکیب متقاضیان این دوره از تسهیلات افزود: این مصوبات شامل دو طرح مربوط به اشخاص حقیقی و دو طرح نیز مربوط به اشخاص حقوقی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و تکمیل زیرساخت‌های رفاهی در استان تدوین شده‌اند.

او با اشاره به حجم منابع تخصیصی برای این طرح‌ها تصریح کرد: مجموع اعتبار مصوب برای این چهار طرح، ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که امیدواریم با تسریع در پرداخت این تسهیلات توسط بانک‌های عامل، شاهد تحولی ملموس در بهره‌برداری از این طرح‌ها و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر در سطح استان باشیم.

لویمی خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی با جدیت تمام در حال پیگیری برای جذب کامل سهمیه تسهیلات تبصره ۲ است تا با هدایت هوشمندانه منابع مالی به سمت طرح‌های اولویت‌دار، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در حوزه گردشگری خوزستان محقق شود.

 

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