تجلیل از پیشکسوتان عبابافی و نمدمالی بهبهان/ حمایت از هنرمندان ادامه دارد
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهبهان از کارگاههای عبابافی و نمدمالی این شهرستان بازدید کرد و با تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان این دو رشته، بر تداوم حمایت از فعالان صنایعدستی و نقش آنان در حفظ میراث فرهنگی و توسعه اقتصاد بومی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی حداد روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ باحضور در کارگاههای تولیدی عبابافی و نمدمالی این شهرستان، از نزدیک در جریان روند فعالیت این کارگاهها قرار گرفت و از هنرمندان و پیشکسوتان این رشتههای صنایعدستی تجلیل کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهبهان در حاشیه این بازدید، صنایعدستی را بازوی توانمند اقتصاد خلاق و نماد هویت فرهنگی هر منطقه دانست و اظهار کرد: هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی با تلاش و تعهد خود، میراثفرهنگی ناملموس را حفظ و آن را به نسلهای آینده منتقل میکنند که این رسالت، ارزشمند و شایسته حمایت است.
او با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند صنایعدستی این شهرستان افزود: کارگاههای تولیدی عبابافی و نمدمالی علاوه بر حفظ هنرهای سنتی، نقش مهمی در معرفی توانمندیهای هنرمندان و ایجاد زمینه مناسب برای عرضه و فروش محصولات تولیدی ایفا میکنند.
حداد ادامه داد: حمایت از هنرمندان صنایعدستی، حمایت از هویت فرهنگی، اشتغال پایدار و رونق اقتصاد بومی است و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، توسعه فعالیتهای این هنرمندان و رفع موانع پیشرویِ آنان را با جدیت دنبال میکند.
او در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از هنرمندان و پیشکسوتان رشتههای عبابافی و نمدمالی قدردانی کرد و گفت: بازدید، تکریم و حمایت از صنعتگران همه رشتههای صنایعدستی شهرستان بهصورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد تا ضمن حفظ این هنرهای اصیل، زمینه رشد و شکوفایی بیشتر آنها فراهم شود.