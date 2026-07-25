خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام اکبرعبدی

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام اکبرعبدی
کد خبر : 1818044
لینک کوتاه کپی شد.

پیمان جبلی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند محبوب و چهره ماندگار عرصه نمایش کشور را به خانواده گرامی و معزز ایشان، جامعه هنری و سینمایی و تلویزیونی کشور و مردم قدرشناس ایران تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند محبوب و چهره ماندگار عرصه نمایش کشور را به خانواده گرامی و معزز ایشان، جامعه هنری و سینمایی و تلویزیونی کشور و مردم قدرشناس ایران تسلیت گفت.

متن پیام رئیس رسانه ملی به شرح ذیل است:

انا لله وانا الیه راجعون

فقدان جبران‌ناپذیر هنرمند پیش‌کسوت، محبوب و چهره ماندگار نمایش کشور، جناب آقای اکبر عبدی، بار دیگر اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را در اندوه و تأثری عمیق فروبرد.

استاد اکبر عبدی پدیده‌ای بی‌بدیل در پهنه بازیگری ایران بود؛ نابغه‌ای که باتکیه‌بر ذوق سرشار و توانایی شگفت‌انگیز در خلق شخصیت‌های گوناگون، فصلی پربار از شناسنامه تصویری و خاطرات مشترک چند نسل از مردم این مرزوبوم را آراست؛ هنرمندی چندبعدی که قلمرو آفرینشگری‌اش از طنزهای شیرین و دغدغه‌مند تا درام‌های فاخر تاریخی را دربرمی‌گرفت و در هر قلمروی خوش می‌درخشید.

نقش‌آفرینی‌های درخشان و ماندگار او در مجموعه‌های خاطره‌ساز طنز تلویزیونی، در کنار حضور برجسته و اثرگذارش در شاهکارهای نمایشی سیما همچون مجموعه باشکوه «امام علی(ع)» و سریال حماسی و ملی «در چشم باد» و دیگر آثار برجسته کارنامه او، گواهی روشن بر استادی، وسعت توانمندی و پیشینه پرثمر این هنرمند فقید است.

مرحوم عبدی در آخرین مجموعه نمایشی ای که در آن برای سیمای جمهوری اسلامی ایفای نقش کرد، و ماههای آینده، به روی آنتن خواهد رفت، زیر موشکباران تهران در جنگ ۱۲ روزه، کنار سایر هنرمندان، شجاعانه در برابر دوربین به کارش ادامه داد و می گفت به عشق مردم با مرام و با وفای ایران همه کار باید کرد.

جایگاه بلند او در میان توده‌های مردم، حاصل صداقت، مهر و پیوند ناگسستنی و همیشگی او با اقشار جامعه بود. اکبر عبدی هنرمندی اصیل، وطن‌دوست و متعهد به ریشه‌های فرهنگی این مرزوبوم بود که همواره هویت ایرانی و عشق به میهن را در متن و حاشیه زیست فرهنگی خویش پاس داشت و هنر را نه‌فقط ابزاری برای سرگرمی، بلکه وسیله‌ای برای نزدیکی به دل‌های مردم و بازتاب دادن واقعیت‌های زندگی آنان، حقایق تاریخ و تمدن بزرگ ایرانی می‌دانست.

اینجانب این ضایعه اندوه‌بار را به همسر محترم و خانواده گرامی و معزز ایشان، جامعه هنری و سینمایی و تلویزیونی کشور و تمامی مردم شریف و قدرشناس ایران تسلیت عرض کرده، از درگاه پروردگار مهربان برای آن عزیز سعید، رحمت، غفران و آرامش ابدی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل