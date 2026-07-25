نشست شب مستند «پیچ سرهنگ» برگزار شد
نشست شب مستند «پیچ سرهنگ» با دغدغه محیط زیستی در نهصد و شصتمین شب از شبهای مجله بخارا برگزار و اکران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مستند «پیچ سرهنگ»، نهصد و شصتمین شب از شبهای مجله بخارا با حضور علی دهباشی، ادب پژوه، مانیا شفاهی، سردبیر مجله صنوبر و محسن خان جهانی، مستند ساز در حالی برگزار شد که دغدغههای محیط زیستی آزادراه تهران - شمال جزو مباحث اصلی این نشست بود.
مستند «آزادراه» محسن خان جهانی در جلسه قبلی شبهای بخارا در دانشگاه جغرافیا به نمایش درآمد و در پی آن نمایش مستند «پیچ سرهنگ» که دومین مستند از سه گانههای این فیلمساز درباره آزادراه تهران شمال است، چهارشنبه ۳۱ تیر ماه در همین دانشکده به نمایش درآمد. این مستند که سرنوشت آزادراه تهران شمال را با دغدغه های محیط زیستی و مردمی به تصویر کشیده است، به ماجرای پیچ معروف جاده شمال که به پیچ سرهنگ شناخته میشود، پرداخته است. نمایش «پیچ سرهنگ» به گفته محسن خان جهانی، کارگردان این مستند، جزو اولین نمایشهای عمومی این مستند بود که قرار است بهزودی بصورت عمومی به نمایش دربیاید.
در ابتدای این جلسه، علی دهباشی با اشاره به دو مستند به نمایش درآمده در دو هفته پیاپی از شبهای بخارا گفت: در مستندهای به نمایش درآمده متوجه شدیم، هر رییس جمهوری چند کیلومتر و به روایتی بخشی از این آزادراه را افتتاح کرده و هنوز هم کامل افتتاح نشده که بخش طنزآمیز ماجرا همین است.
وی با اشاره به فعالیتهای فیلم سازی و کارنامه کاری محسن خان جهانی یادآور شد: این مستندساز، ۲۲ سال در پروژه آزادراه تهران شمال، مستندسازی کرده است.
همچنین در ادامه محسن خان جهانی گفت: بارها از من پرسیدند که یک بار مستند «آزادراه » را درباره آزادراه تهران - شمال ساختهای ، مگر کافی نیست ؟! باید پاسخ بدهم که وقتی وارد چنین پروژهای میشوی که هنوز به پایان راه نرسیده و فاز ۳ آن شروع نشده است، علاقهمند میشوید که ببینید چه زمانی به پایان میرسد و میخواهید از زوایای مختلف به این سوژه چالش برانگیز بپردازید.
وی افزود: زمانی پروژه آزادراه تهران شمال به پایان میرسد که مسافران در یک ساعت بتوانند به شمال برسند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این مستندساز پیش بینی کرد: وقتی هم فاز سوم به بهره برداری برسد قطعا دغدغههای محیط زیستی بیشتر میشود، چون جمعیت بیشتری در عرض دو ساعت به شمال میرسند. میتوان پیش بینی کرد که یک بحران محیط زیستی را به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر بخواهم قسمت سوم آزادراه را بسازم قطعا فیلم را با محوریت محیط زیست خواهم ساخت. زیرا در دو مستند قبلی یعنی « آزادراه» و« پیچ سرهنگ» بیشتر با نگاه سیاسی و اجتماعی به این موضوع پرداختهام اما در سه گانه سوم قطعا محیط زیست، محور اصلی خواهد بود.
در ادامه مانیا شفاهی، سردبیر مجله محیط زیستی صنوبر بیان کرد: خوب است که چنین نشستها و محافلی برگزار میشود تا ما دقیقتر درباره پروژههای که در اخبار می شنویم، کسب اطلاع کنیم. دو مستند در دو هفته پیاپی دیدیم اما هنوز این علامت سوال در ذهن ما هست که چرا این پروژه به سرانجام نرسیده است؟
وی افزود: ما در جلسه قبل درباره مسایل محیط زیستی صحبت کردیم و مهندس حاضر در جلسه اطمینان خاطر دادند تا حد توان به مسائل محیط زیستی توجه میکنند، اما همین مستند پیچ سرهنگ نشان میدهد که ملاحظه محیط زیستی در این پروژه ها نیست. حتی اگر عمیق هم نشوید، با توجه به اینکه آن منطقه جغرافیایی از نظر تنوع زیستی یکی از قویترین مناطق محیط زیستی است، بنابراین در این سالهای طولانی که این پروژه در حال انجام و مشکلات محیط زیستی که در حال بوجود آمدن است، اصلا قابل اندازهگیری نیست.
شفاهی تصریح کرد: آیا تا به حال صحبتی شده که درباره مباحث محیط زیستی در این پروژه کار مثبتی انجام شده باشد، ما در جلسه قبل اشاراتی به این مباحث محیط زیستی کردیم. معمولا مسئولان ما میگویند باید این ملاحظات صورت بگیرد، اما واقعا انجام شده است؟