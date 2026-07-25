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گرامیداشت بیش از ۴۰۰ کودک شهید ایران؛

خانواده «ماکان نصیری» مهمان اختتامیه «مشق ناتمام»

خانواده «ماکان نصیری» مهمان اختتامیه «مشق ناتمام»
کد خبر : 1818038
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خانواده ماکان نصیری به همراه هنرمندانی مانند بابک خواجه‌پاشا، محسن شریفیان و حبیب احمدزاده مهمان شب پایانی رویداد فرهنگی و هنری «مشق ناتمام» در پل طبیعت تهران شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، این خانواده‌ی فرزند ایران، پس از تماشای پرفورمنس‌های کودکان در پل طبیعت تهران و در میان تشویق‌های فراوان و ایستاده حاضران، به تماشای ویدیویی با اجرای پرویز پرستویی که به همت موزه صلح ایران آماده شده بود، نشستند.

حسین پارسایی پس از پایان پرفورمنس‌ها،

خانواده نصیری را روی سن برد و ضمن تعظیم به مقام ایشان، تاکید کرد: «ما همه این جا ایستاده‌ایم که غمی از شما بکاهیم. حضور شما، مزد بچه‌هایی است که در یک ماه گذشته، مشغول مشق ناتمام هستند.»

در پایان نیز، خانواده‌ی شهید مفقودالاثر ماکان نصیری پس از امضای دفتر یادبود رویداد «مشق ناتمام» به نمایندگی از مادران داغدار ۱۶۸ کودک شهید میناب، شمع‌هایی را به یاد آن‌ها روشن کردند.

رویداد بزرگ فرهنگی هنری «مشق ناتمام » در پل طبیعت تهران به روایت حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی صادق میرکریمی پس از ۱۰ شب، امشب به پایان رسید.

 

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