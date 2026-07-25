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امام جمعه اردبیل درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت

امام جمعه اردبیل درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت
کد خبر : 1818036
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با انتشار پیامی درگذشت اکبر عبدی هنرمند شهیر اردبیلی را تسلیت گفت و او را نسخه‌ای منحصر بفرد توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت آیت الله سید حسن عاملی که شامگاه جمعه از سوی دفتر وی منتشر شد، به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با کمال تاسف و تحسر از ارتحال هنرمند بزرگ ایران زمین و افتخار بزرگ اردبیل آقای اکبر عبدی باخبر شدیم.

او در زمره شخصیت های هنری مورد توجه رهبر شهید بود.ملاحت نقش، جذابیت سلوک، دوری از تکلف و تصنع در نقش ها و قدرت تصرف در واقعیت نقش ها و حسن استفاده از هنر طنز و پل ساختن آن برای ورود به زندگی انسان ها و خلق تبسم در لب ها و سرور در دل ها و برق در چشم ها از ممیزه های بزرگ او بود.

طبعاً او نسخه منحصر به فرد بود و دیگر تکرار نخواهد شد او به حق یک سرمایه بزرگ هنری بود و می توانست کاروانی از دل ها را با خود همراه کند.

این عزیز حکایتی از استعداد بزرگ خطه اردبیل و خاک فضیلت پرور دیار شاه اسماعیل صفوی است او با خاطرات بسیار شیرین در یاد هر ایرانی هنردوست زنده خواهد ماند.

ابراز ارادت او به ساحت منیع رهبر شهید نشان از بصیرت بلند و تجلی عشق او به عزت و اقتدار کشور بود.

به روح این هنرمند عزیز درود می فرستیم و از خدای متعال برای او مغفرت و رحمت و علو درجات و برای خانواده محترم، آرامش، طمانینه و خلفیت خداوندی را مسالت دارم.

 

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