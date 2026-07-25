پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت اکبر عبدی
سیدعباس صالحی درگذشت اکبر عبدی هنرمند عرصه سینما و تئاتر را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت.
در متن پیام وزیر فرهنگ آمده است:
"درگذشت هنرمند نامآشنا و محبوب سینمای ایران، زندهیاد اکبر عبدی، موجب اندوه و تأثر همه ایراندوستان شده است. اکبر عبدی از چهرههای کمنظیر بازیگری این سرزمین بود؛ هنرمندی مردمی، توانا و خاطرهساز که همه ما لحظههای ماندگار بسیاری را با آثار او تجربه کردهایم و چه بسا، بسیاری از خاطرات خوش نسلهای مختلف این سرزمین، به آثار او گره خورده است. بیتردید، سینمای ایران همواره مدیون نقشآفرینیها و خلاقیت این هنرمند گرانقدر خواهد بود و نام او در حافظه فرهنگی مردم ایران زنده خواهد ماند. اینجانب فقدان ایشان را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور و همه دوستداران سینما و تلویزیون ایران تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان، صبر و اجر خواستارم."