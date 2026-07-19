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«کابوک» و «پوتین‌های زنانه» به پاتوق مستند رسیدند

«کابوک» و «پوتین‌های زنانه» به پاتوق مستند رسیدند
کد خبر : 1815357
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مستندهای «کابوک» (جعفر صادقی) و «پوتین‌های زنانه» (سیدمصطفی سیدالحسینی) ساعت ۱۶ چهارشنبه ۳۱ تیرماه در سالن حقیقت روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه هفتگی «پاتوق مستند» در سالن حقیقت، آخرین چهارشنبه تیرماه، مستند «کابوک» ساخته جعفر صادقی که درباره یک خانواده باغدار در شمال ایران است و «پوتین‌های زنانه» به کارگردانی سیدمصطفی سیدالحسینی که درباره حضور دختران جوان خرمشهری در روزهای جنگ هشت‌ساله در این شهر است، نمایش داده می‌شوند.

«کابوک» که در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفت، جایزه بهترین مستند از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پوتین‌های زنانه» هم برای نخستین بار در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شد.

«پاتوق مستند» هر دوشنبه و چهارشنبه در مرکز گسترش برقرار و حضور در آن رایگان و آزاد است.

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