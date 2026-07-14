تقدیر از منتقدان پیشکسوت در «سینما به روایت قلم»

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این مراسم که ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می‌شود پرویز جاهد، عزیز اله حاجی مشهدی، طهماسب صلح جو، کامران ملکی و عباس یاری به پاس سال‌ها تلاش در حوزه نقد فیلم و فعالیت در سینما مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

در این برنامه که توسط سازمان سینمایی و با همکاری انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران برگزار می‌شود، نکوداشت زنده یاد مسعود مهرابی روزنامه‌نگار، نویسنده، منتقد و مورخ فقید سینما نیز برپا خواهد شد.

این مراسم پیش از این قرار بود ۱۴ تیرماه همزمان با روز قلم برگزار شود که به دلیل برپایی برنامه‌های وداع رهبر شهید به ۲۴ تیرماه موکول شد.

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