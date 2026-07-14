سینمای آینده، سینمای هنری و آلترناتیو است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه محمدعلی صفورا پس از خیرمقدم گویی به مخاطبان گفت: من پیش از هر چیز از همه عوامل فیلم تشکر می‌کنم، تک‌تک آنها برای خلق یک اثر قابل‌توجه بسیار زحمت کشیدند. گروه سینمایی هنر و تجربه متولی نمایش فیلم‌های هنری است، امری که بسیار باارزش است. من خواهش دارم که متولیان وزارتخانه در راستای پخش فیلم‌هایی ازاین‌دست اقدامات بیشتر و گسترده‌تری انجام دهند و سالن‌ها و نوبت‌های بیشتر ان شاالله در اختیار این آثار قرار بگیرد.

محمدعلی صفورا فیلمش را به عباس کیارستمی تقدیم کرد و گفت: در ماه تیر هستیم و ماهی که هم تولد و هم سفر ابدی استاد عباس کیارستمی در آن اتفاق افتاد. این فیلم به عباس کیارستمی بزرگ تقدیم شده و با افتخار در واقع نام ایشان در این فیلم هک شده است و من فکر می‌کنم که لحظات زیادی را با یاد آقای کیارستمی بتوانیم در این فیلم دنبال کنیم.

وی در ادامه افزود: سینمای هنری، سینمای آلترناتیو و سینمای آینده است. این سینمای آلترناتیو نیاز به پشتیبانی بسیار زیاد دارد تا گسترش پیدا کند و روزی برسد که ما فقط به دیدن آثار این سینمای فرهنگی و هنری بنشینیم. این سینما بسیار باارزش است و باید قدرش را بدانیم.

صفورا با اعلام اینکه فیلم پس از عاشقی یک اثر کاملاً مستقل است افزود: این فیلم با بودجه کاملاً شخصی و با یک عزم و اراده محکم و کمک بقیه عوامل ساخته شده و تمام هدف من دیده‌شدن این فیلم است نه فروش بیشتر بلکه هدف اصلی دیده‌شدن فیلم و ایجاد گفتگو درباره فیلم و ارتقا سلیقه مخاطبان است.

وی ادامه داد: فیلم پس از عاشقی یک فیلم پرزنتیشنال است؛ یعنی فیلمی که همه چیز جلوی دوربین اتفاق افتاده و از هیچ جلوه ویژه‌ای استفاده نشده است؛ بنابراین مخاطب با کمی صبر شاهد اتفاقاتی در فیلم است که لذت‌بخش خواهد بود.

حسن امجدی تهیه‌کننده فیلم نیز «پس از عاشقی» را یک فیلم جاده‌ای توصیف کرد و گفت: نکته‌ای که در مورد ساخت این فیلم که در واقع یک فیلم جاده‌ای و عاشقانه است وجود دارد این است که فرایند ساخت بسیار سخت بود و تمامی عوامل فیلم به‌شدت همدلانه در جهت تولید و ساخت این فیلم همکاری کردند و اگر همدلی این دوستان نبود قطعاً این فیلم شکل نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: قصه و هسته اولیه فیلم با پیشنهاد آقای صفورا شکل گرفت؛ یعنی وقتی ایشان فیلم‌نامه را ارائه کردند با حضور چند نفر از بچه‌های هم دانشکده‌ای از دانشکده سینما تئاتر، از جمله آقای قصابیان، خود آقای صفورا، بنده و آقای بایرام فضلی و آقای ابراهیم سعیدی تدوینگر کار که خارج از کشور تشریف دارند و نتوانستند بیایند، هسته اولیه فیلم شکل گرفت و بعد از آن دیگر عوامل همدلانه پای‌کار آمدند و به لطف خدا فیلم به سرانجام رسید.

محسن قصابیان بازیگر اصلی فیلم نیز با اشاره به اهمیت فیلم‌های هنری و فرهنگی گفت: هنر و تجربه بخش مهمی از سینمای ماست و دوستانی که این مدیوم را دنبال کرده‌اند آثار بسیار خوب و متفاوتی را در این سال‌ها دیده‌اند. من امیدوارم که این بخش از سینمای ما گسترش بیشتری پیدا کند و همچنان مخاطب خودش را داشته باشد چرا که ما این مدل از سینما را خیلی نیاز داریم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که فیلم «پس از عاشقی» با تلاش محمدعلی صفورا و با بودجه شخصی ساخته شده و همان‌طور که گفته شد بچه‌های دانشکده دور هم جمع شدیم؛ اما این به معنی کم‌کردن قدر سهم دیگر عوامل کار نیست؛ چون واقعاً تک‌تکشان برای این فیلم زحمت کشیدند. واقعاً ما در جاده‌های چالوس هر روز با شرایط متفاوتی روبرو بودیم که کمتر در دیگر فیلم‌ها دیده می‌شود؛ چون سر کارهای دیگر امکانات واقعاً متفاوت است.

فیلم سینمایی پس از عاشقی با حضور بازیگرانی همچون محسن قصابیان، علی پیمان، مریم کاظمی، علی‌اصغر خطیب‌زاده، شکوه سامع، فاطمه سعیدی، بزرگمهر صفورا ساخته شده است و از روز چهارشنبه ۲۴ تیر در سینماهای هنرو تجربه اکران می‌شود.

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