رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری:
نخستین مدرسه تابستانه «مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری» افتتاح شد
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در آیین افتتاح نخستین مدرسه تابستانه «مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری» با اشاره به شرایط دشوار صنعت گردشگری کشور، بر ضرورت تقویت آموزش، مسئولیت اجتماعی و برنامهریزی برای دوران پس از بحران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدابراهیم زارعی ضمن خوشامدگویی به استادان و شرکتکنندگان این دوره تخصصی که امروز سهشنبه ۲۳ تیرماه جاری در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان بازوی پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جایگاه ویژهای در تولید دانش و توسعه علمی این حوزه دارد و برگزاری چنین دورههایی بخشی از رسالت پژوهشگاه در ارتقای دانش تخصصی کشور است.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با اشاره به آسیبهای وارد شده به صنعت گردشگری ایران در سالهای اخیر گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، گردشگری کشور با خسارتهای سنگین و کاهش درآمد مواجه بوده است. بسیاری از فعالان این صنعت، از هتلداران تا دفاتر خدمات مسافرتی و دیگر کسبوکارهای وابسته، با مشکلات جدی روبهرو شدهاند و تعطیلی یا رکود برخی مراکز گردشگری، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته است.
او افزود: در کنار مشکلات اقتصادی، تجاوزهای صورتگرفته علیه کشور و ناامنیهای ناشی از آن نیز فشار مضاعفی بر صنعت گردشگری وارد کرده است. با این حال، نباید امید خود را از دست بدهیم و باید از این دوران برای افزایش توانمندیهای علمی و تخصصی استفاده کنیم.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر اهمیت آموزش در شرایط کنونی اظهار کرد: شاید امروز امکان فعالیت گسترده در حوزه گردشگری وجود نداشته باشد، اما بهترین فرصت برای سرمایهگذاری بر آموزش، ارتقای دانش، مسئولیت اجتماعی و افزایش تابآوری فعالان این صنعت فراهم شده است تا در آینده بتوانیم از این ظرفیتها بهرهبرداری کنیم.
او با اشاره به ظرفیتهای ایران برای جذب گردشگران خارجی پس از عبور از بحران گفت: تجربه جهانی نشان داده است که بسیاری از کشورها پس از پایان بحرانها دوباره مورد توجه گردشگران قرار گرفتهاند. ایران نیز با برخورداری از میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی ارزشمند، میتواند در دوران پس از جنگ و بحران، بار دیگر مقصدی جذاب برای گردشگران بینالمللی باشد؛ البته این امر نیازمند برنامهریزی، آموزش و معرفی صحیح ظرفیتهای کشور است.
زارعی همچنین بر نقش فعالان گردشگری در معرفی چهره واقعی ایران به جهان تأکید کرد و گفت: همه ما مسئولیت داریم تصویری واقعی، فرهنگی و تمدنی از ایران را در مجامع بینالمللی ارائه کنیم و از ظرفیت رویدادهای علمی و آموزشی برای تقویت این تصویر بهره ببریم.
او در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد و افزود: این پژوهشگاه متولی پژوهشهای تخصصی در حوزههای میراث فرهنگی، باستانشناسی، حفاظت و مرمت، گردشگری و علوم مرتبط است و میتواند پشتوانه علمی مؤثری برای توسعه صنعت گردشگری کشور باشد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری ایران، خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیتهای کمنظیری برای جذب گردشگران برخوردار است و اگر بتوانیم از فرصت آموزش، پژوهش و مسئولیت اجتماعی به درستی استفاده کنیم، پس از عبور از شرایط کنونی شاهد رونق دوباره گردشگری و حضور گسترده گردشگران خارجی در کشور خواهیم بود.