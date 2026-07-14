پخش زنده محفل قرآنی در جوار مزار مطهر رهبر شهید از شبکه قرآن

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، محفل تلاوت زنده قرآن کریم از کنار مزار مطهر آقای شهید ایران و با حضور قاریان و حافظان ممتاز و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار و به صورت مستقیم و روزانه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

این برنامه که از شب نخست تدفین پیکر مطهر رهبر شهید آغاز شده است، تا شامگاه جمعه، همزمان با شب هفتم، ادامه خواهد داشت.

انتخاب جوار مزار مطهر رهبر شهید برای برگزاری این محافل قرآنی، نمادی از پیوند ناگسستنی فرهنگ ایثار و شهادت با فرهنگ ناب قرآن کریم است؛ پیوندی که در سیره و اندیشه این شهید بزرگوار به روشنی متجلی بود و امروز نیز در زمزمه آیات وحی، در فضای روح‌بخش حرم رضوی، جلوه‌ای دوباره یافته است.

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