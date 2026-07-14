خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش زنده محفل قرآنی در جوار مزار مطهر رهبر شهید از شبکه قرآن

پخش زنده محفل قرآنی در جوار مزار مطهر رهبر شهید از شبکه قرآن
کد خبر : 1813103
لینک کوتاه کپی شد.

رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی در این روزها، میزبان نوای دلنشین آیات الهی است و جامعه قرآنی ایران با برگزاری محافل نورانی تلاوت قرآن کریم در جوار مزار مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی بار دیگر ارادت خود را به شخصیتی نشان می‌دهد که عمر خویش را در مسیر ترویج فرهنگ قرآن، معارف اهل‌بیت (ع) و اعتلای ارزش‌های اسلامی و انقلابی سپری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، محفل تلاوت زنده قرآن کریم از کنار مزار مطهر آقای شهید ایران و با حضور قاریان و حافظان ممتاز و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار و به صورت مستقیم و روزانه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود. 

این برنامه که از شب نخست تدفین پیکر مطهر رهبر شهید آغاز شده است، تا شامگاه جمعه، همزمان با شب هفتم، ادامه خواهد داشت. 

انتخاب جوار مزار مطهر رهبر شهید برای برگزاری این محافل قرآنی، نمادی از پیوند ناگسستنی فرهنگ ایثار و شهادت با فرهنگ ناب قرآن کریم است؛ پیوندی که در سیره و اندیشه این شهید بزرگوار به روشنی متجلی بود و امروز نیز در زمزمه آیات وحی، در فضای روح‌بخش حرم رضوی، جلوه‌ای دوباره یافته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل