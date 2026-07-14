دوبله سریال هندی «شیکار هوم» برای شبکه سه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سریال در گونه درام، ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ و ﺟﻨﺎﯾﯽ محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال کریم بیانی و صدابردار آن حسین حسنی فر است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، شراره حضرتی، امیر حکیمی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، بهروز علی محمدی، کوروش فهیمی، امیرصالح کسروی، امیر منوچهری، نازنین یاری و کریم بیانی صداپیشه‌های این اثر بوده اند.

خلاصه روایت این سریال آمده است: در دهه‌ی ۱۹۹۰ در بنگال، مردی به نام شیکار هوم که نبوغ خاصی در زمینه‌ی حل مسائل جنایی دارد با یک پزشک و افسر سابق ارتش به نام جیاورایت هم خانه می‌شود. آن‌ها در هر قسمت یک پرونده‌ی جنایی جدید را حل و فصل می‌کنند.

این سریال با تأکید بر قدرت تفکر، استدلال و تحلیل منطقی، مخاطب را به دقت در مشاهده جزئیات و بررسی شواهد برای رسیدن به حقیقت تشویق می‌کند. رابطه دوستانه و همکاری میان شِکَر و جایاورات اهمیت اعتماد، همدلی و کار گروهی را در حل مشکلات و عبور از چالش‌ها نشان می‌دهد. شخصیت‌های اصلی با احساس مسئولیت برای کشف حقیقت و کمک به دیگران تلاش می‌کنند و روحیه عدالت‌خواهی و مقابله با جرم و بی‌عدالتی را به تصویر می‌کشند. روند حل پرونده‌ها بر صبر، پشتکار و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده تأکید دارد و مخاطب را به اندیشیدن پیش از تصمیم‌گیری ترغیب می‌کند. همچنین سریال با بازآفرینی فضای اجتماعی و فرهنگی بنگال در دهه ۱۹۹۰، تصویری از سبک زندگی، آداب و روابط انسانی آن دوره ارائه می‌دهد و در کنار جنبه سرگرم‌کننده، ارزش‌هایی مانند مسئولیت‌پذیری، صداقت، وفاداری و استفاده از عقل و منطق در مواجهه با مسائل مختلف را برجسته می‌سازد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه‌ی سه، برای مخاطبان پخش شود.

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