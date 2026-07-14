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برگزاری رویداد هنری «مشق ناتمام» بر فراز پل طبیعت

برگزاری رویداد هنری «مشق ناتمام» بر فراز پل طبیعت
کد خبر : 1813073
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رویداد فرهنگی، هنری «مشق ناتمام»، به یاد بیش از ۴۰۰ کودک ایرانی جنگ‌زده برگزار می‌شود. این رویداد از سه‌شنبه ۲۳ تیر تا شنبه ۲۷ تیر برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، رویداد فرهنگی، هنری «مشق ناتمام»، یادنامه بیش از ۴۰۰ کودک ایرانی است که جنگ، دفتر رؤیاهای کودکانه‌شان را ناتمام گذاشت. 

پل طبیعت تهران از سه‌شنبه شب، معبری خواهد گشود، به دنیای شیرین و خاطره انگیزِ کودکانِ معصومی، که در زنگ آخر مدرسه، بازی‌های نیمه‌تمام و آرزوهای فردایشان، برای همیشه در هیاهوی جنگ گم شد. 

«مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامه‌های تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها و نیز آیین شمع‌افروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، به روایت حسین پارسایی و با حضور جمعی از هنرمندان حوزه‌های تجسمی، نمایش و موسیقی، و به تهیه‌کنندگی محمدصادق میرکریمی، در سراسر پل طبیعت برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است. 

برای حضور در این رویداد، از سه‌شنبه ۲۳ تیر تا شنبه ۲۷ تیر، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳، با حضور و عبور از پل طبیعت تهران، به فرشتگان شهید وطن ادای احترام می‌کنیم.

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