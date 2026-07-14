«ایرانیمیشن» تاکشوی تخصصی با موضوع انیمیشن در نمایش خانگی
تاکشوی تخصصی «ایرانیمیشن» با محوریت تاریخ، جریانشناسی و بررسی ابعاد مختلف هنر انیمیشن ایران، به شبکه نمایش خانگی رسید.
به گزارش ایلنا، این اثر به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین کربلایی طاهر (حسین طاهر)، در قالب یک تاکشوی تخصصی، به روایت سیر شکلگیری و توسعه انیمیشن ایران میپردازد و تلاش میکند با نگاهی پژوهشی، مخاطبان را با ظرفیتها، چالشها و دستاوردهای این هنر آشنا کند.
پژوهش این برنامه را احسان حجتی عهدهدار است، همچنین آرش علمداری بهعنوان صدابردار، محسن دانایی شکیب بهعنوان تدوینگر و رضا جعفری بهعنوان مدیر فیلمبرداری در تولید این اثر همکاری داشتهاند.
«ایرانیمیشن» هماکنون از طریق شبکه نمایش خانگی در دسترس مخاطبان قرار دارد و تلاش میکند با ارائه گفتوگوهای تخصصی و روایتهای مستند، تصویری جامع از گذشته، حال و آینده صنعت انیمیشن ایران ارائه دهد.