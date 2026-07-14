ستاره اسکندری تهیهکننده «کیو کیو» شد
ستاره اسکندری در ادامه فعالیتهایش در عرصه تهیهکنندگی به تازگی فیلم کوتاه داستانی «کیو کیو» را به نویسندگی و کارگردانی پویا شاهجهانی تهیه و تولید کرده است.
به گزارش ایلنا، ستاره اسکندری که پیشتر به عنوان تهیهکننده در عرصه تئاتر و سینما آثاری را تولید کرده بود؛ پس از فیلم کوتاه «درگذشته» ساخته امیرحسین بهبهانینیا و «نبودن» ساخته مهین صدری تهیه فیلم «کیو کیو »را به عهده گرفت.
این فیلم کوتاه به نویسندگی و کارگردانی پویا شاهجهانی پس از پشتسرگذاشتن مرحله فیلمبرداری؛ وارد مراحل فنی خود شده تا آماده حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی شود.
فیلم کوتاه «کیو کیو» نخستین تجربه حرفهای پویا شاهجهانی در مقام نویسندگی و کارگردانی است.