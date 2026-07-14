فراخوان دومین جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، فراخوان دومین دوره جشنواره ملی فیلم آب به قیمت جان در بخش هایی های فیلم کوتاه، مستند، مستند داستانی، مستند گزارشی و موبایلی به شرح زیر منتشرشد.

الف/ موضوعات جشنواره

۱- آب ، آیین‌ها و رسوم ملی ایرانی و دینی

۲- آب ، مشاغل و اصناف

۳- آب ، زیبایی‌ها و مناظر طبیعی

۴- آب و روش‌های مصرف بهینه

۵- آب و تلاش‌ها و کوشش‌های آب رسانی

۶- آب ، خشکسالی و مهاجرت

۷- بحران آب در جنگ

۸- بهینه سازی آب و چگونه مصرف کردن در جنگ

۹- آب و فناوری‌های مرتبط

۱۰- آب و موضوع آزاد

ب/ قالب های آثار

فیلم؛ حرفه‌ای و آماتور(موبایلی)

بخش حرفه‌ای:

الف/ بخش فیلم کوتاه فیلم‌های کوتاه از یک تا سی دقیقه

ب/ بخش مستند مستند،مستند داستانی ،مستند گزارشی از یک تا سی دقیقه بخش آماتور یا موبایلی از یک دقیقه تا ۳۰ دقیقه

تنها فیلم‌های مستند کوتاه، بلند و نیمه بلند که تاریخ تولید آنها از ابتدای سال ۱۴۰۰ درج شده است می توانند در جشنواره شرکت کنند.

در بخش فیلم کوتاه مستند مدت زمان هر فیلم نباید از ۳۰ دقیقه کمتر باشد اما در بخش آماتور ( موبایلی) مدت زمان هر فیلم می تواند حداقل ۵ دقیقه باشد.

*مهلت ارسال آثار از ۲۳ مرداد تا ۲۵ شهریور است.

ثبت نام از طریق مراجعه به سایت Nww.ir امکان پذیر است و علاقمندان می توانند فرم ثبت نام را دریافت و به همراه یک نسخه از اثر خود بر روی لوح فشرده ( DVD) به دبیرخانه جشنواره به آدرس میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ساختمان شماره ۲ ارسال نمایند و یا حضوری تحویل دهند.

آثار ارسالی پس از بررسی اولیه توسط هیئت انتخاب و هیئت داوران، جهت اخذ پروانه نمایش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شوند و آثاری کهه برای حضور در جشنواره انتخاب شوند امکان و حق انصراف از حضور در جشنواره را ندارند.

متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس ۰۹۱۹۰۷۱۳۴۸۲ دبیرخانه جشنواره تماس حاصل فرمایند.

انتهای پیام/