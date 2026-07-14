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نکوداشت «مینو محرز» استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود

نکوداشت «مینو محرز» استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود
کد خبر : 1813045
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انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آیین نکوداشت مقام علمی و فرهنگی مینو محرز، استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران را روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، در این مراسم که ساعت ۱۶:۰۰ در تالار اجتماعات شهید مطهری (ره) انجمن برگزار خواهد شد؛ مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، حمید عمادی کوچک استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و محمود شالویی سخنرانی خواهند کرد. 

گفتنی است: «مینو محرز» از برجسته‌ترین متخصصان بیماری‌های عفونی ایران و از چهره‌های اثرگذار نظام سلامت کشور به شمار می‌رود. وی پس از طی دوره پزشکی عمومی و فوق تخصصی بیماری‌های عفونی، سال‌ها در زمینه آموزش دانشجویان پزشکی، تربیت متخصصان، پژوهش‌های علمی و درمان بیماران فعالیت کرده و نقش مؤثری در توسعه دانش بیماری‌های عفونی در ایران داشته است. 

«محرز» عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از بنیان‌گذاران و مسئولان مراکز تحقیقاتی مرتبط با بیماری‌های عفونی و ایدز بوده و در دوره همه‌گیری ویروس کرونا نیز به عنوان یکی از اعضای شناخته‌شده کمیته علمی و مشورتی مقابله با کووید-۱۹، حضوری فعال در تبیین راهکارهای علمی، اطلاع‌رسانی عمومی و مدیریت بحران سلامت کشور ایفا کرد. 

انتشار ده‌ها مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی و تألیف و ترجمه آثار گوناگون تخصصی از جمله خدمات ماندگار این چهره نام‌آشنای پزشکی ایران است. 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درخیابان ولیعصر (عج)، پایین‌تر از میدان منیریه، خیابان سرلشگر بشیری، پلاک ۷۱ واقع است.

 

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