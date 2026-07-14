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برگزاری نشست رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اعضای پژوهشکده میراث معماری و شهری

برگزاری نشست رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اعضای پژوهشکده میراث معماری و شهری
کد خبر : 1813042
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نشست محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با پژوهشکدۀ میراث معماری و شهری به‌منظور هم‌اندیشی، بحث و تبادل نظر، استفاده از خرد جمعی، بررسی و ارائه راه حل پیشنهادی برای مسائل جاری پژوهشگاه، برگزار شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدابراهیم زارعی در این نشست که روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، بر لزوم رویکرد طرح‌های پژوهشی به سوی حل چالش‌های حوزه میراث معماری و شهری کشور و اولویت‌ها و نیازهای معاونت‌ها و واحدهای استانی وزارت میراث فرهنگی، با در نظر گرفتن تقویت نظارت‌ها و مرجعیت‌های پژوهشکده تأکید کرد. 

درادامه این نشست علیرضا انیسی رئیس پژوهشکده میراث معماری و شهری بر همین خط سیر پژوهشی در پژوهشکده تأکید کرده و محدودیت‌های موجود و به‌ویژه نیاز مبرم به حمایت‌های مالی و اداری از فعالیت‌های همکاران در این زمینه را تبیین کرد. 

در ادامه دیگر اعضای پژوهشکده، ضمن طرح مشکلات موجود در حوزه پژوهش، به بیان چالش‌های ارتباط با معاونت‌ها و استان‌ها و فقدان ضوابط و مجوزهای موردنیاز پرداختند و بر ضرورت پشتیبانی‌های لازم و بازتعریف رابطۀ پژوهشگاه و معاونت‌های مرتبط و ارتباط با واحدهای استانی تأکید کردند.

 

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