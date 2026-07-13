اولین دوره ماه هنر تهران برگزار میشود/ مهلت ثبتنام تا ۳۰ تیر
اولین دوره ماه هنر تهران از ۳۰ مردادماه تا ۲۰ شهریورماه برگزار میشود. فرصت ثبت نام در این فراخوان فقط تا ۳۰ تیر امکانپذیر است.
به گزارش ایلنا، بر اساس آنچه در فراخوان اصلی اولین دوره از ماه هنر تهران منتشر شده، تهران از ۳۰ مردادماه تا ۲۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۵ شاهد برپایی رویدادی است که به واسطهی هنر، نقشهای فرهنگی از شهر پدیدار سازد و تجربهای مبتنی بر کشف هنر و معاشرت مردم در فضاهای هنری را برای مردم فراهم کند.
روابط عمومی اولین رویداد از ماه هنر تهران تاکید دارد که به رغم درخواست بسیاری از علاقهمندان، متاسفانه به دلیل محدودیت زمان، امکان تمدید فرصت ثبت د رخواست حضور و مشارکت در این رویداد ممکن نیست و فرصت ثبت نام در این فراخوان فقط تا ۳۰ تیر مهیاست.
ماه هنر تهران، امیدوار است که با به حرکت در آمدن جامعه در شهر برای تماشا و مواجهه با هنر، بر توان همهی فعالان و علاقهمندان این میدان، به سبب آشنایی و مشارکت در فعالیتی جمعی، بیفزاید.
اولین دورهی ماه هنر تهران، فراخوان دعوت به مشارکت در این رویداد تاکنون برای بسترهای گوناگونی از فعالیتها و مکانهای فرهنگی وهنری مانند گالریداران، ناشرین، کافهها، فضاهای فرهنگی و هنری مستقل، موزهها، کسبوکارهای جانبی هنر، پروژههای هنری و حلقههای مطالعاتی منتشر شده است.
علاقهمندان به پیگیری اخبار و اطلاعیههای ماه هنر تهران، میتوانند به آدرس https://t.me/tehranartmonth مراجعه کنند.