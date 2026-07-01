مصطفی راغب، زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد یزد را فراهم کرد
«مصطفی راغب» خواننده ایرانی، همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با اهدای چهار میلیارد ریال به ستاد مردمی دیه استان یزد زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد دیه یزد، این هنرمند مردمی که برای چهارمین سال متوالی در پویش آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت میکند با این اقدام خداپسندانه بار دیگر مسئولیت اجتماعی خود را در حمایت از خانوادههای نیازمند به نمایش گذاشت و زمینه بازگشت این زندانیان را به آغوش خانوادههایشان فراهم کرد؛ اقدامی ارزشمند که در سالهای اخیر به سنتی نیکو از سوی این هنرمند در ایام محرم تبدیل شده است.
مصطفی راغب از سال ۱۴۰۲ تاکنون با مشارکت در پویشهای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، زمینه آزادی ۳۵ زندانی نیازمند را فراهم کرده و همواره در ایام ماه محرم بخشی از نذورات خود را به این امر خداپسندانه اختصاص داده است.
وی با راهاندازی کمپین «بزم عشق»، از دوستداران و علاقهمندان خود دعوت میکند تا با مشارکت در این حرکت انساندوستانه، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد سهیم باشند.
مصطفی راغب پیش از این نیز تمامی عواید حاصل از جشن امضای آلبوم «حال نامعلوم» در استان یزد را به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داده بود.
ستاد مردمی دیه استان ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، ابراز امیدواری کرد که تداوم چنین حرکتهای انساندوستانهای از سوی هنرمندان، خیرین و اقشار مختلف جامعه، زمینه آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده را فراهم سازد.