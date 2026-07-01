به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «اتحاد» به کارگردانی «جیمز استرانگ»، پنج‌شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی جیمز اُکونل، دیوید تنانت، سام کلافلین، دین اندرو و دوگری اسکات؛ در مورد تیم منچستر یونایتد در دهه پنجاه می‌باشد. بابی چارلتون بازیکن جوانی است که در تیم دوم منچستر بازی می‌کند. او با سخت کوشی راه خود را به تیم اول باز می‌کند و در بازی اول منچستر گل می‌زند و خود را در تیم تثبیت می‌کند. او همراه تیم منچستر بسیار سریع در حال پیشرفت هستند تا این که…

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فیلم سینمایی «موج» به کارگردانی «روآر اُتاگ»، پنج‌شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کریستوفر جونر، توماس بولارسن و آنی دا ل تورپ آمده است: یک زمین‌شناس نروژی متوجه حرکت عظیم لایه‌های درون زمین در کنار یک دریاچه بزرگ می‌شود که این پدیده قادر است موج‌هایی را به وجود آورد و شهر کنار دریاچه را کاملا نابود کند. پیش بینی‌های او درست از آب درمی آید و کوه به درون دریاچه رانش می‌کند و یک سونامی بزرگ را به وجود می‌آورد. زمین‌شناس برای نجات زن و فرزندش که در هتلی در شهر گیر افتاده‌اند به آنجا رفته و…

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فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «ریما گاگتی»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

داستان این فیلم با بازی اکشای کومار و مونی روی؛ مربوط به سال ۱۹۴۶ و زمانی که هند به بریتانیا وابسته است و به عنوان یک کشور مستقل حق تصمیم گیری در امور کشورش را ندارد، مردی به نام تاپان مدیر تیم هاکی هند است، تیمی که تمامی بازیکنانش هندی نیستند و از کشورهای مختلف عضو دارد. تاپان آرزو دارد که تیمی مستقل بدون وابستگی به بریتانیا تشکیل دهد و مدیریت تیم را بر عهده بگیرد تا بتواند تیم را به قهرمانی برساند. اما مدیران بریتانیایی اجازه چنین تصمیمی را به تاپان نمی‌دهند. تاپان به مدت دو سال ورزش را کنار می‌گذارد و به آدمی مست و بی‌قید و بند تبدیل می‌شود. همسر تاپان که نمی‌تواند تاپان را این گونه ببیند، تصمیم می‌گیرد به همسرش کمک کند و او را از این وضعیت نجات دهد. تاپان با کمک همسرش مستی را کنار می‌گذارد و دوبار عزمش را جزم می‌کند و نزد مدیران بریتانیایی ورزش هند می‌رود و با درخواست‌های متفاوت از آن‌ها می‌خواهد که به او اعتماد کنند و اجازه بدهند که تاپان یک تیم مستقل از ورزشکاران هندی در بازی هاکی روی چمن تشکیل دهد. مدیران بریتانیایی به تاپان اعتماد می‌کنند. تاپان تیم را تشکیل می‌دهد اما…

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فیلم سینمایی «دوازده سال بردگی» به کارگردانی «استیو مک‌کوئین»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی چیویتل اجیوفور، مایکل فاسبندر و بندیکت کامبربچ آمده است: سال ۱۸۴۱، سالومون نورثاپ یک سیاهپوست آزاد است که با همسر و فرزندانش زندگی می‌کند. او با نواختن ویولن امرار معاش می‌کند. یک شب توسط چند نفر اراذل و اوباش اغفال شده، به وسیله آن‌ها مسموم و به‌عنوان برده فروخته می‌شود. به هوش که می‌آید، خود را در غل و زنجیر می‌بیند. سپس به مزارع پنبه در جنوب آمریکا برده می‌شود و…

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**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «سگ را بجنبان» به کارگردانی «بری لوینسون»، پنج‌شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی رابرت دنیرو، داستین هافمن و آنه هچ آمده است: رئیس‌جمهور ایالات متحده تنها دو هفته قبل از انتخابات، در حال تجاوز به یک دختر نوجوان در دفتر بیضی شکل کاخ سفید گیر می‌افتد. وینیفرید ایمز، دستیار رئیس‌جمهور، کنراد برین – متخصص بزرگ کنترل افکار عمومی – را برای منحرف کردن توجه مردم از این رسوایی استخدام می‌کند. برین تصمیم می‌گیرد یک جنگ ساختگی در آلبانی ترتیب دهد تا رسانه‌ها را به این موضوع مشغول کند. او با استنلی ماتس، تهیه‌کننده هالیوود، تماس می‌گیرد تا این جنگ جعلی را با تمام جزئیات – از جمله یک آهنگ تم و فیلم ساختگی از یک کودک یتیم فراری – برای جلب همدردی عمومی تولید کند. این فریب ابتدا موفقیت‌آمیز عمل می‌کند و محبوبیت رئیس‌جمهور در نظرسنجی‌ها به سرعت افزایش می‌یابد. وقتی سازمان سیا از این توطئه باخبر می‌شود، مأمور یانگ را برای مواجهه با برین می‌فرستد. برین، یانگ را متقاعد می‌کند که افشای این فریب به نفع او و سیا نیست. اما…

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فیلم سینمایی «هناس» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از ترور دکتر شهریاری، دانشمندان دیگری که در پروژه‌ای محرمانه با ایشان همکاری می‌کرده‌اند در معرض خطر هستند. یکی از این افراد مهندس برقی به نام داریوش رضایی نژاد است که با همسرش شهره و دخترش آرمیتا زندگی می‌کند. پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش همسر وی برای جلوگیری از ادامه همکاری داریوش با پروژه، او از دادن استعفا و خارج شدن از آن سرباز می‌زند و در این مسیر مصمم است تا این که…

مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری و علیرضا نایینی در فیلم سینمایی «هناس» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

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**** شبکه تهران سیما

فیلم تلویزیونی «فصل سرد» به کارگردانی «محسن آقاخان»، پنج‌شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم داستان زوجی است که در اثر یک تصادف با هم آشنا شده و ازدواج می‌کنند. دختر که قبلاً معتاد بوده و ترک کرده به همسرش نمی‌گوید و زمان وضع حمل بچه اشان مرده به دنیا می‌آید و مرد پس از این که می‌فهمد ناراحت شده و با فشار مادرش که نوه می‌خواهد، تصمیم می‌گیرد دوباره ازدواج کند. ولی باز شدن پای یک دختر بچه یتیم به زندگی اشان آن‌ها را منصرف کرده و…

لیلا بوشهری، کاظم افرندنیا، علی فرحی و آرمان فرحی در فیلم تلویزیونی «فصل سرد» بازی کرده اند.

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انیمیشن سینمایی «دیزی کوئوکا، ترسناک‌ترین حیوان دنیا» به کارگردانی «ریکارد کوسو»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: دیزی یک کوئوکاست که باید همیشه لبخند بزند کوئو کاها به لبخندشان مشهور هستند و والدین دیزی از او می‌خواهند که همیشه لبخند بزند. ولی دیزی دوست دارد که در مسابقات ترسناک‌ترین حیوانات شرکت نماید. والدینش برای او بلیط شهر سانچوری جایی که مسابقات ترسناک اجرا می‌شود را می‌گیرند و دیزی در آنجا با فرانکی قهرمان سابق مسابقات آشنا می‌شود و از او می‌خواهد که به او آموزش دهد. فرانکی با اصرار دیزی قبول می‌کند و او را به جایی که ورزشکاران را انتخاب می‌نمایند می‌برد. دیزی در مسابقات ابتدایی انتخاب شده و…

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فیلم سینمایی جدید «موجود فضایی» به کارگردانی «آر راوی کومار»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سیواکارتیکیان، راکول پریت سینگ، شاراد کلکار، ایشا کوپیکار، کاروناکاران، یوگی بابو، دیوید براتون دیویس، بانوپریا و بالا ساراوانان خواهیم دید: تامیز کشاورز جوانی است که با آلوده کردن زمین بسیار مخالف است و به همین دلیل محصولات او کاملا ارگانیک است. بعد از این که به مزرعه او ملخ حمله می‌کند او برای کار به شهر می‌رود و مادرش در روستا می‌ماند تا به کشاورزی برسد. آری مرد جاه طلبی است که روی پروژه به دست آوردن یک منبع انرژی بسیار قوی به نام اسپارک کار می‌کند که می‌تواند باعث بهم زدن تعادل زمین شود. اسپارک در حقیقت یک تکه از سیاره‌ای است که آدم فضایی‌ها روی آن زندگی می‌کنند و به همین دلیل فضایی‌ها یک نفر به نام هارا، را برای به دست آوردن اسپارک به زمین می‌فرستند، که تامیز و هارا با هم آشنا می‌شوند و…

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**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «خائن» به کارگردانی «مارکو بلوکیو»، پنج شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی پیرفرانچسکو فاوینو و لوئیجی لو کاشو آمده است: بوشتا یک تبهکار باسابقه و در عضویت گروه شرور کوزا نوسترا یکی از خشن‌ترین گروه‌های تشکیل دهنده مافیای سیسیل است. او پس از کشتار وسیع نزدیکان و یاران و مفقود شدن پسرانش که همه به دستور سرکرده مخوف این گروه یعنی سالواتوره رینا و در قالب دومین جنگ بزرگ داخلی مافیا انجام گرفته، دستگیر و بر خلاف رویه سفت‌وسخت و به‌ظاهر غیرقابل تخطی اعضای این گروه…

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فیلم سینمایی «وقتی آن‌ها ما را می‌بینند ۱» به کارگردانی «ایوا دوورنی»، پنج شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آسانته بلک، کالیل هریس و اتان هاریس؛ روایتگر یک ماجرای واقعی از ظلم و بی‌عدالتی در پلیس و سیستم قضایی آمریکا در سال۱۹۸۹ می‌باشد. ماجرا از این قرار است که یک شب در پارک مرکزی نیویورک یک دختر ۲۸ساله توسط فرد ناشناسی مورد حمله و ضرب و شتم شدید قرار می‌گیرد، نیروهای پلیس که به دنبال حل و فصل سریع پرونده هستند چند نوجوان سیاه پوست را که کاملا بی‌گناه و از همه جا بی‌خبر هستند دستگیر کرده سپس با اجبار و شکنجه آن‌ها را مجبور می‌کنند که به جرم نکرده اعتراف کنند. در جامعه موجی از خشونت نسبت به سیاه پوستان به راه می‌افتد و یکی از افرادی که با کمک ثروت زیاد خود جو سنگینی را علیه این نوجوانان به راه می‌اندازد دونالد ترامپ رییس جمهور کنونی آمریکاست. وی به دنبال این است که این نوجوانان را اعدام کنند…

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فیلم تلویزیونی «آبی عمیق» به کارگردانی «حسن لفافیان»، پنج شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: سال‌ها پیش امیر با مرجان ازدواج کرده و حاصل ازدواجشان دختری به‌نام رضوان بوده اما امیر قصد می‌کند برای زندگی به کشور آمریکا برود. مرجان که مخالف این مساله بوده او را همراهی نمی‌کند و این مساله به جدایی آن‌ها می‌انجامد. امیر در همان زمان می‌رود و مرجان با احمد که پیش از ازدواج دلبسته‌اش بوده ازدواج می‌کند. بیست سال می‌گذرد و امیر با یک واسطه رضوان را از وجود خودش مطلع می‌کند. این مساله رضوان را که تا به حال احمد را پدر واقعی خود می‌دانسته دچار آشفتگی روحی می‌کند و…

فاطمه گودرزی، حبیب دهقان نسب، بیوک میرزایی، حسین توشه، مهران نائل و سیما خضرآبادی در فیلم تلویزیونی «آبی عمیق» هنرنمایی کرده اند.

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فیلم سینمایی «آزادی خواه» به کارگردانی «آلبرتو آرولو»، پنج شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت و ماریا والورد آمده است: سیمون بولیوار خانزاده جوانی است که به همراه خانواده‌اش در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی می‌کند. به رسم اشراف زادگان آن زمان او به اسپانیا می‌رود و با اشراف زاده زیبایی به نام ماریا ازدواج می‌کند و عروس جوان خود را به املاکش در ونزوئلا می‌برد. آن‌ها زندگی خوب و خوشی را آغاز می‌کنند. پس از مدتی سیمون توسط برخی دوستان خود به جمع‌هایی وارد می‌شود که مخالف سلطنت امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هستند. او که سری نترس دارد به زودی پای ثابت این جمع‌ها می‌شود. همسرش از این موضوع نگران است اما سیمون او را راضی می‌کند. پس از مدتی سیمون چنان درگیر این جلسات می‌شود که…

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فیلم سینمایی «نوری در میان اقیانوس» به کارگردانی «درک سیانفرنس»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مایکل فاسبندر، آلیسیا ویکاندر، ریچل وایس، برایان براون و جک تامپسون خواهیم دید: تام نگهبان فانوس دریایی است که با دختری به نام ایزابل آشنا شده و ازدواج می‌کنند. ایزابل دوبار باردار شده و هر بار بچه‌اش را از دست می‌دهد و از این بابت بی‌نهایت غمگین است. تا اینکه تام یک قایق که یک مرد در آن مرده با یک دختر بچه که زنده است پیدا می‌کند و دختر را به خانه می‌برند و او را بزرگ می‌کنند. چند سال بعد مادر دختر پیدا شده و بچه را از آن‌ها می‌گیرد و…

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فیلم سینمایی «وقتی آن‌ها ما را می‌بینند ۲» به کارگردانی «ایوا دوورنی»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آسانته بلک، کالیل هریس و اتان هاریس؛ روایتگر یک ماجرای واقعی از ظلم و بی‌عدالتی در پلیس و سیستم قضایی آمریکا در سال ۱۹۸۹ می‌باشد. ماجرا از این قرار است که یک شب در پارک مرکزی نیویورک یک دختر ۲۸ساله توسط فرد ناشناسی مورد حمله و ضرب و شتم شدید قرار می‌گیرد، نیروهای پلیس که به دنبال حل و فصل سریع پرونده هستند چند نوجوان سیاه پوست را که کاملا بی‌گناه و از همه جا بی‌خبر هستند دستگیر کرده سپس با اجبار و شکنجه آن‌ها را مجبور می‌کنند که به جرم نکرده اعتراف کنند. در جامعه موجی از خشونت نسبت به سیاه پوستان به راه می‌افتد و یکی از افرادی که با کمک ثروت زیاد خود جو سنگینی را علیه این نوجوانان به راه می‌اندازد دونالد ترامپ رییس جمهور کنونی آمریکاست. وی به دنبال این است که این نوجوانان را اعدام کنند…

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فیلم سینمایی «بانوی سردار» به کارگردانی «پرویز شیخ طادی»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«بانوی سردار» به زندگی نخستین بانوی سردار ایرانی که به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی رضا شاه می‌پردازد. بی‌بی مریم ملقب به سردار مریم است که عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و دربین رعایا محبوبیت پیدا کرد و دست خوانین ظالم را کوتاه کرد و…

پانته‌آ سیروس، حبیب دهقان نسب، فرخ نعمتی، سهیلا رضوی، فرزین محدث، محمد فیلی، کاظم هژیرآزاد، صدرالدین حجازی، مهدی میامی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا مهران، مرتضی زارع، سعیده عرب، علیرضا جاویدفر، بهشاد چنگیزی، سیاوش درخشی، شاپور کلهر، پارسا قربانی، مجید کریمی، هلیرضا دیلمی و فاطمه شکری در فیلم سینمایی «بانوی سردار» هنرنمایی کرده اند.

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فیلم سینمایی «عمر مختار» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آنتونی کوئین، الیور رید، راد استایگر، حسن گل نراقی و رافائل والون؛ در مورد زندگی عمر مختار، رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی در برابر اشغالگری نظامی ایتالیا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم است و آن دوران را به تصویر می‌کشد و…

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**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «سفر بزرگ ۱» به کارگردانی «واسیلی راوینسکی و ناتالیا نیلووا»، پنج‌شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: یک لک‌لک در حال حمل یک بچه پاندا است. او به اشتباه پاندا را مقابل خانه‌ی خرسی قرار می‌دهد. پس از این ماجرا خرس تلاش می‌کند تا این بچه پاندا را به زادگاه اصلی‌اش منتقل کند. اسکار که خرگوشی دست‌وپاچلفتی است، سعی می‌کند با خرس همراه شود؛ اما خرس که می‌داند او را دچار مشکل می‌کند، نمی‌پذیرد. بالاخره با سماجت وارد قایق می‌شود و چون گریه بچه‌پاندا را قطع می‌کند، اجازه پیدا می‌کند همراه او بیاید. در این راه با حیوانات دیگری نیز برخورد می‌کنند که هرکدام نقطه‌ضعفی دارند. یک پلیکان که کسی به حرف‌هایش گوش نمی‌دهد، گرگی که خیلی ترسوست و ببری که دوستی ندارد، آن‌ها در این مسیر با هم همراه می‌شوند و…

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انیمیشن سینمایی «مگاماتو» به کارگردانی «نظام رزاق و زوبیر محمد زکریا»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره پسر جوان و خلاقی به نام آماتو است که زندگی‌اش وقتی به طور اتفاقی بر روی یک ربات مرموز به نام مکابات برمی‌خورد، تغییر می‌کند. آماتو یک زندان سفینه‌ای پیدا می‌کند که ربات‌های بدی که روی زمین سقوط کرده‌اند در آن زندگی می‌کنند. مکابات یکی از این ربات هاست که توانایی تبدیل کردن اشیاء معمولی به ابزارهای پیشرفته را دارد. آماتو رئیس مکابات می‌شود و آن دو با هم شروع به دستگیر کردن ربات‌های بد می‌کنند. این ربات شگفت‌انگیز توانایی استثنایی تبدیل اشیاء عادی به دستگاه‌های پیشرفته و فناورانه را دارد. همراه با پذیرش دوستی جدیدش با مکابات، آماتو در ماجراهای هیجان‌انگیزی شرکت می‌کند و قدرت‌های مختلف اشیاء روزمره را به کار می‌گیرد اما…

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**** شبکه امید

انیمیشن سینمایی «ماموریت گاچامن» به کارگردانی «جان ماتسوموتو»، پنج‌شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این انیمیشن ماجرای یک تیم چهار نفره ابرقهرمانانه به نام‌های گاچامن، پلیمار، تککامن و کاشن است که هر کدام از یک کهکشان آمده اند. آن‌ها با خبر شده‌اند فردی در حال ساخت یک فناوری و رآکتور عجیب است که در صورت ساخت و تکمیل آن سیاره زمین دچار مشکل می‌شود و به تدریج انسان‌ها به سمت انقراض پیش می‌روند و برگشتی در کار نیست. پس از جستجو متوجه می‌شوند که شخصی که در حال ساخت چنین پدیده‌ای است فردی به نام دکتر نامبو است که در موارد بسیاری در گذشته آن‌ها را مورد حمایت قرار داده و یکی از این چهار نفر در واقع همکار دکتر نامبو بوده اما…

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فیلم سینمایی «بادگیر» به کارگردانی «تنیث گلین مالونی»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی لنوکس موناگان، جسیکا مائبوی، کلتون پل، مکس ترنر، کوکو گرین استون، پیا میراندا و جسیکا مک نامی؛ درباره پرسی، پسری است که سایه غم از دست دادن پدر و مادرش در آتش‌سوزی، همواره بر دلش سنگینی دارد حالا با پدربزرگی عجیب و دو خاله خود، یکی مبتلا به آلزایمر و دیگری مشغول کار امداد و نجات، زندگی می‌کند. پدربزرگ، مردی بود که اعتقاد داشت ارواح خوب به اذن خداوند اجازه می‌یابند در فکر و ذهن ما حاضر شوند و منجر به آرامش بازماندگان شوند و این باور، ایمان پرسی به زندگی پس از مرگ را تقویت می‌کرد. پرسی، دل به دویدن بسته بود. رویاهایش را در قالب یک کفش ورزشی قرمز رنگ جذاب و خوب می‌دید که برای خرید آن حتی در مزرعه اسب‌ها کار می‌کرد. در مدرسه، با کیثی، پسری تنها که مادرش آتش‌نشان بود، آشنا شد. دیزی، دخترک کوچکی که همیشه لبخند بر لب داشت، نیز به جمع آن‌ها پیوست تا به عنوان مربی نقش آفرینی کند. روز مسابقه فرا می‌رسد اما با اعلام آتش سوزی در شهر مسابقه لغو می‌شود. پرسی، کیثی و دیزی برای کمک به خاله بزرگشان که در جنگل به دنبال طوطی عروسکی‌اش گم شده بود، به دل آتش زدند و در عمق جنگل، به پناهگاهی قدیمی پناه بردند. اما آتش به آن‌ها نزدیک‌تر شد. با کمک خواستن از روح پدربزرگ درگذشته‌اش و امداد الهی توانستند از فاجعه بزرگ‌تری جلوگیری کنند و نجات پیدا کنند. خاله کوچک‌تر بالاخره کفش را برای پرسی خرید اما…

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**** شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «رالف خرابکار» به کارگردانی «ریچ مور و پیل جانسون»، پنج شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: رالف شخصیتی است که در یک بازی وظیفه خراب کردن همه چیز را بر عهده دارد، در حالی که نقش مقابل او یعنی فلیکس، شخصیتی است که خرابکاری‌های رالف را تعمیر و درست می‌کند. رالف از اینکه همیشه نقش منفی را دارد و دیگر اعضای بازی برای او احترامی قائل نیستند بسیار ناراحت و افسرده است. از همین رو تصمیم می‌گیرد با رفتن به محیط بازی‌های دیگر، مدالی کسب کرده و در نتیجه آن، احترامی که همیشه از آن محروم بوده است را به دست بیاورد. جابه جایی رالف در محیط بازی‌های مختلف، ناهماهنگی‌ها و بعضا خرابی‌هایی به بار می‌آورد، اما…

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فیلم سینمایی «موریتانیایی» به کارگردانی «کوین مک دانلد»، جمعه ۱۲ تیر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی جودی فاستر، طاهر رحیم، شیلین وودلی، بندیکت کامبربچ و زکری لی‌وای؛ درباره یک مسلمان موریتانیایی است که به اتهام شرکت در توطئه‌ی ۱۱ سپتامبر دستگیر و به زندان گوآنتانامو منتقل می‌شود. او هشت سال تحت شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار می‌گیرد و در نهایت زندانبانان با موافقت رئیس جمهور از وی اعتراف اجباری و تحت شکنجه می‌گیرند. یک وکیل زبر دست پرونده او را به عهده می‌گیرد و تلاش می‌کند مدارک اتهام وی را از دولت و سازمان اطلاعات دریافت کند. اما با شدیدترین ممانعت‌ها روبرو می‌شود که…

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