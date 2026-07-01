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اطلاعیه مرکز رسانه مجلس درباره گفت وگوی قالیباف با صدا وسیما

اطلاعیه مرکز رسانه مجلس درباره گفت وگوی قالیباف با صدا وسیما
کد خبر : 1806930
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مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی درباره گفت وگوی محمدباقر قالیباف با صدا وسیما اطلاعیه ای منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی که بامداد چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: «به اطلاع هم وطنان عزیز می رساند در راستای اجرای امر رهبری معظم انقلاب مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد، جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم، گفتگویی تببینی را طبق هماهنگی با سازمان صداوسیما انجام دادند که این گفتگو بیش از ۲ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد؛ اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد.

این در حالی است که این گفتگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویه ها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ می کردند.

شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت های هسته ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار ۳۰۰میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبرمعظم انقلاب در ۲۸ خرداد است.»

 

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