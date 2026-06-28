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صد سال قبل به دادگاه، دادستان و دادگستری چه می‌گفتیم؟

صد سال قبل به دادگاه، دادستان و دادگستری چه می‌گفتیم؟
کد خبر : 1805542
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دادستان، دادگستری، دادگاه و دادخواست واژه‌هایی هستند که کاربرد بسیاری در زبان فارسی امروزی دارند؛ درحالی که در کمتر از صد سال پیش به آن‌ها می‌گفتیم مدعی‌العموم، عدلیه، محکمه و عرض حال.

به گزارش ایلنا، دادستان، دادگستری، دادگاه و دادخواست واژه‌هایی هستند که کاربرد بسیاری در زبان فارسی امروزی دارند؛ درحالی که در کمتر از صد سال پیش به آن‌ها می‌گفتیم مدعی‌العموم، عدلیه، محکمه و عرض حال.

هفتم تیرماه در تقویم رسمی کشورمان با عنوان «روز قوه قضاییه» نامگذاری شده و به همین مناسبت گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مروری داشته است بر چند واژه مصوب فرهنگستان ایران (۱۳۱۴-۱۳۲۰) در حوزه قضایی:

دادخواست: عرض حال 

دادرس: قاضی 

دادرسی: محاکمه

دادستان: مدعی‌العموم 

دادسرا: پارکه 

دادگاه: این کلمه به‌جای «محکمه» پذیرفته شده است.

دادگاه استان: این واژه به‌جای «محکمه استیناف» پذیرفته شده است. 

دادگاه بخش: این واژه به‌جای «محکمه صلح» برگزیده شده است.

دادگاه شهرستان: این واژه به‌جای «محکمه بدایت» پذیرفته شده است.

دادگستری: عدلیه 

دادنامه: ورقه حکمیه

داده: پول یا سندی که به بانکی داده می‌شود تا به حساب پرداختی برند. این کلمه به‌جای Remise اختیار شده است. مثال: داده شما به بانک در ۵ مهر ماه صد ریال است.

دادیار = وکیل عمومی 

 

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