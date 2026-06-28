صد سال قبل به دادگاه، دادستان و دادگستری چه میگفتیم؟
دادستان، دادگستری، دادگاه و دادخواست واژههایی هستند که کاربرد بسیاری در زبان فارسی امروزی دارند؛ درحالی که در کمتر از صد سال پیش به آنها میگفتیم مدعیالعموم، عدلیه، محکمه و عرض حال.
به گزارش ایلنا، دادستان، دادگستری، دادگاه و دادخواست واژههایی هستند که کاربرد بسیاری در زبان فارسی امروزی دارند؛ درحالی که در کمتر از صد سال پیش به آنها میگفتیم مدعیالعموم، عدلیه، محکمه و عرض حال.
هفتم تیرماه در تقویم رسمی کشورمان با عنوان «روز قوه قضاییه» نامگذاری شده و به همین مناسبت گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مروری داشته است بر چند واژه مصوب فرهنگستان ایران (۱۳۱۴-۱۳۲۰) در حوزه قضایی:
دادخواست: عرض حال
دادرس: قاضی
دادرسی: محاکمه
دادستان: مدعیالعموم
دادسرا: پارکه
دادگاه: این کلمه بهجای «محکمه» پذیرفته شده است.
دادگاه استان: این واژه بهجای «محکمه استیناف» پذیرفته شده است.
دادگاه بخش: این واژه بهجای «محکمه صلح» برگزیده شده است.
دادگاه شهرستان: این واژه بهجای «محکمه بدایت» پذیرفته شده است.
دادگستری: عدلیه
دادنامه: ورقه حکمیه
داده: پول یا سندی که به بانکی داده میشود تا به حساب پرداختی برند. این کلمه بهجای Remise اختیار شده است. مثال: داده شما به بانک در ۵ مهر ماه صد ریال است.
دادیار = وکیل عمومی