«حسین بنیآدم» درگذشت
«حسین بنیآدم»، کتابدار، کتابشناس و فهرستنگار برجسته ایران در ٨٧ سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از از روابطعمومی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، حسین بنیآدم، کتابدار، کتابشناس و فهرستنگار برجسته ایران و مدیر پیشین بخش فهرستنویسی کتابهای عربی کتابخانه مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی دوشنبه، بیستوپنجم خرداد در ٨٧ سالگی دار فانی را وداع گفت و طی روزهای گذشته در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.
او که متولد نخستین روز خرداد ١٣١٨ در بروجرد بود و در سالهای پیش از انقلاب از فعالان صاحبنام عرصه کتابداری محسوب میشد، از آغاز بهمن ١٣۶۶ به همکاری با این نهاد دانشنامهنگاری پرداخت که تا نیمه دهه ۷۰ ادامه داشت.
بههمینمناسبت کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی یادداشت تسلیتی نوشت که در متن آن آمده است:
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
«درگذشت کتابدار، کتابشناس و فهرستنگار برجسته ایران، استاد حسین بنیآدم مایۀ تأسّف و تأثّر فراوان شد.
ایشان از اوان تاسیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی تا نیمه دهه هفتاد، در کتابخانه ما، استادانه به فهرستنویسی کتابهای عربی مشغول بود و آن بخش را مدیریت میکرد که از همین حیث به ایشان بسیار مرهون و مدیون هستیم.
فقدان این شخصیّت علمی بیمانند را به همسر، دیگر اعضای خانوادۀ ایشان و جامعۀ کتابداری ایران تسلیت میگویم و از درگاه ایزد یکتا برای آن مرد شریف آرامش روان و برای بازماندگان صبر بیپایان مسئلت میکنم.»