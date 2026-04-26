توجه ویژه «موراکامی» به یک زن!

«هاروکی موراکامی»، رمان‌نویس ژاپنی، نخستین رمان خود را که شخصیت اصلی آن یک زن است با عنوان «داستان کاهو»(Tale of Kaho) در تابستان سال جاری میلادی منتشر خواهد کرد.

«گاردین» نوشت، «داستان کاهو» در تاریخ ۳ ژوئیه در ژاپن منتشر خواهد شد و نسخه کتاب الکترونیکی آن نیز در همان روز عرضه خواهد شد.

این رمان ۳۵۲ صفحه‌ای حول محور شخصیتی به نام «کاهو»(Kaho)، یک نویسنده ۲۶ساله کتاب‌های مصور نوشته شده و بر اساس مجموعه چهارقسمتی نوشته «موراکامی» است که در ابتدا در «مجله ادبی شینچو»‌ بین ژوئن ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۶ منتشر شده بود.

این کتاب پس از رمان «شهر و دیوارهای نامطمئن آن» نوشته «موراکامی» منتشر می‌شود که در سال ۲۰۲۴ در بریتانیا عرضه شد.

«شرکت انتشارات شینچوشا» که ناشر «موراکامی» است، «داستان کاهو»‌ را به عنوان نخستین رمان کامل او با حضور یک شخصیت اصلی زن توصیف کرد. این نویسنده پیش‌تر زنان را به عنوان شخصیت‌های اصلی در داستان‌های کوتاه قرار داده بود. همچنین یک زن یکی از دو شخصیت اصلی رمان «۱Q۸۴» این نویسنده بود.

موراکامی ۷۷ ساله همواره برای نحوه به تصویر کشیدن زنان با انتقاد مواجه بوده است و برخی منتقدان، شخصیت‌های زن در داستان‌های او را یک‌بعدی، حاشیه‌ای و بیش از حد جنسی‌شده می‌دانند. با وجود این انتقادها، او می‌گوید که نوشتن از دیدگاه یک زن جوان برایش تجربه‌ای متفاوت، اما به‌طرز شگفت‌انگیزی طبیعی بوده است.

«موراکامی» جزئیات کمی درباره داستان این رمان ارائه داد، اما «کاهو»‌ را «دختری بسیار معمولی، نه خیلی زیبا، نه خیلی باهوش» توصیف کرد و گفت که «اتفاقات عجیب زیادی برای او، و در اطراف او می‌افتد.‌»‌

موراکامی، یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر ژاپن است و در طول حرفه ۴۷ ساله خود ۱۵ رمان نوشته که به حدود ۵۰ زبان ترجمه شده‌اند. آثار او شامل عنوان‌هایی همچون جنگل نروژی، کافکا در کرانه و ۱Q۸۴ می‌شود.

«موراکامی» تاکنون برنده چند جایزه معتبر بین‌المللی، از جمله جایزه «فرانتس کافکا» در سال ۲۰۰۶ و جایزه ادبی هانس کریستین اندرسن شده و بارها در گمانه‌زنی‌ها به عنوان نامزد جایزه نوبل ادبیات ذکر شده است.

