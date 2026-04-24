گرجستان میزبان مراسم بزرگداشت اربعین قائد امت بود
کد خبر : 1777196
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، به همراه جمعی از مسئولان و شهروندان ایرانی که در پی حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در حسینیه ایرانیان شهر تفلیس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سیدعلی موجانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان با اشاره به ابعاد شخصیتی و ویژگیهای برجسته امام شهید، به تبیین دستاوردها و میراث گرانقدر ایشان در طول ۳۷ سال رهبری پرداخت و نقش ایشان در هدایت تحولات منطقهای و بینالمللی را مورد تأکید قرار داد.