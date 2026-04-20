خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
آغاز فعالیت های مجموعه تئاتر شهر با اجرای سه اثر نمایشی

کد خبر : 1775587
لینک کوتاه کپی شد.

تالارهای قشقایی، سایه و کارگاه نمایش از روز سوم اردیبهشت‌ماه با نمایش‌های «زندانی خیابان دوم»، «کانگوروی ژاپنی» و «بیست و چهار» آغازگر فعالیت اجرایی مجموعه تئاترشهر در سال ۱۴۰۵ خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، سه نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن، «کانگوروی ژاپنی» به کارگردانی مسعود میرطاهری و «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری طی روزهای سوم تا ششم اردیبهشت ماه آغازگر فعالیت‌های اجرایی تئاترشهر طی سال جدید در تالار قشقایی، تالار سایه و کارگاه نمایش این مجموعه خواهند بود. 

نمایش «زندانی خیابان دوم» به نویسندگی نیل سایمون، ترجمه شهرام زرگر و بازی (به ترتیب ورود) خیام وقار کاشانی، الهه شه پرست و وحید نفر از روز سوم اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان در تالار قشقایی روی صحنه می‌رود. 

«بیست و چهار» هم عنوان دیگر نمایش تئاتر شهر است که از روز چهارم اردیبهشت ماه به نویسندگی و کارگردانی علی حیدری و بازی امیر جوادی، رومینا بختیاری، مرتضی یعقوب پور، علیرضا بهرامی، محمد علی سهامی، محمد علی تقی زاده، امیرمحمد ملکی و حسین شکری ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان در کارگاه نمایش این مجموعه اجرای خود را آغاز می‌کند. 

«کانگوروی ژاپنی» به نویسندگی علیرضا آرا، پوپک رحیمی و ژان میشل ریب و کارگردانی مسعود میرطاهری هم از روز ششم اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۱۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان پذیرای مخاطبان تئاتر است. 

(به ترتیب ورود) حامد اسماعیلی، مائده شهوازیان، معین‌پور موسوی، علیرضا رشیدی، پریسا فصیح، محمد مازندرانی بازیگران این اثر نمایشی هستند. 

براساس این گزارش طی روزهای پیش رو برنامه دیگر سالن‌های نمایشی مجموعه تئاتر شهر نیز معرفی می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
