به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی یکشنبه (۳۰ فروردین ماه) در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «در دوره دفاع مقدس، ستاد تبلیغات جنگ نقش ویژه‌ای در هماهنگی و روایت‌سازی یافت. شهید دکتر کمال خرازی این مسئولیت خطیر را برعهده و نقش موثری داشت.

در فضای جنگ رمضان همان ضرورت وجود دارد. بخشی از ناهماهنگی و یا تاخیر در روایت به این موضوع بازمی‌گردد، آن تجربه را به کار بندیم.»