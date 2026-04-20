انتقاد وزیر فرهنگ از ناهماهنگیها در روایت جنگ تحمیلی سوم
کد خبر : 1775525
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از برخی ناهماهنگیها در روایت رویدادهای جنگ تحمیلی سوم، مسئولیت شهیدکمال خرازی در سمت ستاد تبلیغات جنگ تحمیلی اول و بهرهمندی از تجربیات او را یادآور شد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی یکشنبه (۳۰ فروردین ماه) در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «در دوره دفاع مقدس، ستاد تبلیغات جنگ نقش ویژهای در هماهنگی و روایتسازی یافت. شهید دکتر کمال خرازی این مسئولیت خطیر را برعهده و نقش موثری داشت.
در فضای جنگ رمضان همان ضرورت وجود دارد. بخشی از ناهماهنگی و یا تاخیر در روایت به این موضوع بازمیگردد، آن تجربه را به کار بندیم.»