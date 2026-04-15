آواز اسپانیا در حمایت از ایران

یکی از ترانه‌های بسیار زیبایی که در حمایت از ایران و محکومیت آمریکا در تجاوز به ایران ساخته شده است، این روزها در فضای مجازی بسیار پربازدید شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که کاخ سفید سعی کرد با استفاده از آهنگ «ماکارنا»، بمباران ایران را در فضای مجازی «جذاب» جلوه دهد، واکنش غافلگیرکننده‌ای از راه رسید. یکی از آهنگسازان اسپانیایی یکی از آوازهای زیبای اسپانیایی را درحمایت از ایران سرود.

اعتراض اسپانیایی‌ها به دولت آمریکا فقط به عرصه سیاست محدود نمانده است، بلکه آنها در عرصه هنر و با زبان موسیقی نیز نشان دادند که از جنگ‌افروزی ترامپ و سکوت اروپا در برابر نسل‌کشی در غزه و ایران بیزارند. فساد اخلاقی رئیس‌جمهور آمریکا (که در پرونده اپشتین ثبت شده) را محکوم می‌کنند. و ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم و تجاوز را ستایش می‌کنند. اسپانیایی‌ها با این کار ثابت کردند که وجدان بشری بیدار است.

حجم ویدیو: 6.76M | مدت زمان ویدیو: 00:02:37 دانلود ویدیو

 

