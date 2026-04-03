به گزارش خبرنگار ایلنا، این برای اولین بار در تاریخ جهان است که یک کشور، جنگی را علیه کشور دیگری آغاز می‌کند فقط به دلیل آنکه رئیس حاکم بر آن کشور دارای پرونده‌های فساد اخلاقی فراوان ازجمله تجاوز به دختران نوجوان است و چون ترس از انتشار فیلم‌های مرتبط با این صحنه‌های شنیع را دارد، جنگی عظیم و پرهزینه را آغاز می‌کند!

این یعنی، آمریکا امروز درگیر جنگی است که نه بر اساس منافع ملی که براساس باج‌خواهی، فساد و اخاذی رقم خورده است. اسناد تازه منتشر شده از پرونده جفری اپستین، پرده از ابعاد تازه‌ای از فساد دونالد ترامپ و کابینه‌اش برداشته است؛ فسادی که به گفته تحلیلگران، دستاویزی برای نتانیاهو جهت فشار بر رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز جنگ با ایران شده است.

خبرگزاری دیلی بیست گزارش داد که جزئیات کلیدی ادعای زنی که ترامپ را به آزار جنسی در سن ۱۳ سالگی متهم کرده بود، تأیید شده است. این زن جزئیات کاملی از آزارهای خود توسط ترامپ و جفری اپستین، همکار نزدیک او، ارائه داده است.

بر اساس گزارش‌های متعدد، شبکه فساد جنسی جفری اپستین بخشی از یک عملیات اطلاعاتی گسترده برای به دام انداختن سیاستمداران، سلبریتی‌ها و افراد تأثیرگذار بوده است.

اری بن مناشه، افسر سابق موساد، اعلام کرده که اپستین توسط این سازمان در دهه ۱۹۸۰ استخدام شده و شبکه باج‌گیری جنسی او بخشی از عملیات اطلاعاتی اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات حساس از چهره‌های تأثیرگذار در آمریکا و جهان بوده است. و یک افشاگر اطلاعاتی در اسناد اف‌بی‌آی نیز به مقامات گفته است که اپستین «دارایی اطلاعاتی اسرائیل» بوده است.

واقعیت تلخی که از مجموع این اسناد برمی‌آید این است که نتانیاهو پرونده فساد ترامپ را در دست دارد و از آن به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند. فعالان سیاسی و تحلیلگران بین‌المللی معتقدند زمان انتشار اسناد اپستین تصادفی نیست و این اسناد به عنوان «خنجری بالای سر ترامپ» عمل می‌کنند. تحلیلگران معتقدند اگر ترامپ اقدام نظامی علیه ایران انجام نمی‌داد، اسناد بیشتری از پرونده اپستین علیه او منتشر می‌شد.

هندوستان تایمز نوشته است: «نتانیاهو که برای فرار از اتهامات فساد ناامید است و ترامپ که برای فرار از اسناد اپستین ناامید است، دو جنگ‌سالار دیوانه هستند جهان را به سمت جنگی می‌برند که می‌تواند تمام منطقه را دربرگیرد».

کابینه ترامپ با پرونده اپستین گره خورده است

بیش از ۳ میلیون صفحه از اسناد جفری اپستین که توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده، پرده از واقعیتی شگفت‌انگیز برداشته است: نام مقام‌های مختلفی از دولت ترامپ در این اسناد برده شده است. این موضوع یک پرسش مهم به دنبال دارد: چگونه فساد تا این حد در بدنه قدرت آمریکا نفوذ دارد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاه به ساختارهای عمیق سیاسی آمریکاست:

۱- اساتید علوم سیاسی اصطلاح «فساد قانونی» را برای توصیف وضعیتی به کار می‌برند که در آن اقدامات فاسد، به دلیل خلأهای قانونی و نفوذ لابی‌ها، جرم محسوب نمی‌شوند. ۸۴ درصد آمریکایی‌ها معتقدند لابی‌گران و گروه‌های ذی‌نفوذ قدرت بیش از حدی در کنگره دارند.

۲- پرونده اپستین نمونه بارزی از بی‌کیفری در جامعه آمریکاست. علیرغم وجود اسناد و شهادت قربانیان، هیچ یک از مقامات ارشد دولت به دلیل ارتباط با این شبکه تحت تعقیب قرار نگرفتند. دادستان کل حتی از عذرخواهی از قربانیان خودداری کرد.

آنچه پرونده اپستین و فسادهای مالی کابینه ترامپ آشکار می‌کند، فراتر از چند فرد ناصالح است. این اسناد، تصویری از سیستمی را نشان می‌دهند که در آن پول به جای رأی، تعیین‌کننده قدرت است. ارتباطات خصوصی با مجرمان، مانعی برای تصدی بالاترین مناصب نیست. نهادهای نظارتی یا تضعیف می‌شوند یا به ابزاری برای محافظت از قدرتمندان تبدیل می‌گردند و مهمتر از همه، قربانیان فساد و جنایت، قربانی باقی می‌مانند.

هنگامی که دادستان کل کشور، قربانیان جنایت را «تئاتر» می‌خواند و از عذرخواهی سرباز می‌زند، و هنگامی که ۱۲ عضو کابینه در اسناد یک شبکه جنسی محکوم ظاهر می‌شوند، دیگر نمی‌توان این پدیده را «تخلف فردی» نامید. این، فساد سیستمی است؛ سیستمی که در آن قدرت، پاسخگویی را نفی می‌کند و ثروت، عدالت را خریداری می‌نماید.

می‌توان گفت که پرونده اپستین تنها نوک کوه یخ است و گزارش‌ها از فساد مالی گسترده در تصمیم‌گیران و روسای آمریکایی حکایت دارد. در این میان؛ دونالد ترامپ با هزاران ارجاع در اسناد ظاهر شده و روابط اجتماعی نزدیکی با اپستین برای دهه‌های متمادی داشته است. اما این تنها ترامپ نیست که دارای پرونده‌های گسترده فساد اخلاقی و مالی است، نام‌های دیگری هم با انواع فساد گره خورده‌اند: مارکو روبیو، پم باندی، کریستی نوم، هاوارد لوتنیک، استیو بنن، بیل بار، الکس آکوستا، ملانیا ترامپ، جان فلان، آر. اف. کی. جونیور، مهمت اوز، ایلان ماسک و ....

حال باوجود گسترش همه‌جانبه فساد در میان روسای آمریکا، چرا بازهم ترامپ از انتشار فیلم‌ها و پرونده‌های مرتبط با فسادهای خود این اندازه نگران است؟ باتوجه به سابقه موساد و میزان باج‌گیری که نتانیاهو از ترامپ کرده است، این سوال مطرح است که آیا دامنه نگرانی‌ِ ترامپ به انتشار فیلم‌های ضبط شده از او محدود است یا دلیل دیگری هم برای این نگرانی وجود دارد ازجمله امکان ترور؟ براستی اگر ترامپ از ادامه جنگ سرباز می‌زد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ انتشار اسناد اپستین، حذف فیزیکی یا بمباران هسته‌ای؟

محتمل‌ترین سناریو این است که نتانیاهو با استفاده از پرونده اپستین به عنوان «خنجری بالای سر ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا را تحت فشار گذاشته تا جنگ علیه ایران را ادامه دهد. این همان چیزی است که امروز شاهد آن هستیم: جنگی که به اعتراف مقامات آمریکایی، واشنگتن آغازگر آن نبوده، اما به دلیل باج‌گیری و تهدید، در آن گرفتار شده است.

واقعیت تلخ این است که جنگ کنونی علیه ایران، بر پایه باج‌گیری، فساد و ذلت اخلاقی دو مرد رقم خورده است: ترامپ که در دام اسناد اپستین گرفتار شده، و نتانیاهو که برای فرار از اتهامات فساد شخصی و تحقق آرمان‌های توسعه‌طلبانه خود، دست به هر جنایتی می‌زند. و درنهایت بهای این بازی کثیف اخلاقی - سیاسی را نه این دو، بلکه مردم بی‌گناه می‌پردازند. همان‌گونه که یک تحلیلگر نوشته است: «این جنگ، پرده‌ای است برای پوشاندن بزرگترین رسوایی جنسی تاریخ بشریت.»

