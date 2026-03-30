️پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی شهادت دریابان تنگسیری

به گزارش ایلنا، در متن پیام وی آمده است:



شهادت سردار رشید اسلام، دریابان پاسدار شهید تنگسیری، در حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهن عزیزمان را تسلیت می‌گویم.



صدای ماندگار آن دریابان شهید در آینده‌ای نه چندان دور، بخشی از میراث معنوی و نشانه‌ای از عزم راسخ و مقاومت ایرانیان سرافراز در برابر هر کسی است که چشمداشتی به خاک این سرزمین داشته باشد؛ گویی دلاوری ایشان، یاد رییسعلی دلواریِ شهید را برای نسل جوان امروز زنده ‌کرده است.



بدون شک فشردن گلوی دو رژیم متجاوز امریکایی و صهیونیستی در خلیج فارس، توسط فرزندان دریادل ایران اسلامی تداوم خواهد یافت.



این شهادت را به مردم شریف ایران تسلیت می‌گویم و برای خانواده، دوستان، یاران و همراهان آن دریابان شهید، آرزوی صبر دارم.



پاینده‌باد ایرانِ پرافتخار ما.

