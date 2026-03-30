مام میهن؛ یک اثر برای وطن+صوت

قطعه مام میهن با صدای صادق شیخ زاده و آهنگسازی محمدرضا برزین، منتشر شد.

به گزارش ایلنا، قطعه مام میهن حاصل همکاری مشترک صادق شیخ زاده با آهنگسازی محمدرضا برزین و شعری از امیر قویدل در دسترس مخاطبین موسیقی ایرانی قرار گرفت. 

 

 

این قطعه در ریتم پنج ضربی با هنرمندی آناهیتا نصیریان برای ساز عود، محمدرضا برزین برای ساز سه تار و شورانگیز، مهدی فاتح نوازنده کمانچه سهیل حبیبی و بهنوش حافظی نواسازان دف و تنبک در فضای دستگاه شور و آواز دشتی حماسه روزهای دفاع از میهن و امید بخش روزهای تجلی آن را تداعی میکند 

گفتنی است این قطعه پس از قطعه (سرزمین مادری) دومین اثری است که توسط شیخ زاده برای پاسداشت وطن در جنگ رمضان منتشر میشود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
