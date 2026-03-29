به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، مهران مهدویان کارگردان اپیزود «نفس» از سریال «اهل ایران» همزمان با ساخت این اثر در یادداشتی از شرایط این روزهای ایران زیر حملات ناجوانمردانه آمریکایی_صهیونی و دلیل ساخت اپیزودش گفت.



متن یادداشت به شرح زیر است:



«ما

که در میان غبارِ انفجار

چشم به چشمِ زمان دوختیم

تا لحظه‌هایِ رنج را به صحنه‌ی نبرد تبدیل کنیم

به پرده‌ی عشق



ما

گروهی از عشق‌آمیزانِ تصویر

در روزهایی که آسمانِ ایران، آتش می‌کشید

و تهران، زیر بمبارانِ دشمن می‌لرزید

دوربین به دست گرفتیم

نه برای ثبتِ مرگ بلکه برای ثبتِ زندگی



ما

نقشِ قهرمانی را در دلِ عشق جستجو کردیم

نه در میدانِ نبرد

بلکه در چهره‌ی مادران

در نگاهِ دختران

در آغوشِ پدران

که در میانِ آتش و دود

راهِ انسانیت را نشان می‌دادند



فیلمِ ما

قصه‌ی عاشقان بود

که در میانِ ویرانه‌ها عاشقانه زندگی می‌کردند

ما دوربین را بر دوش گرفتیم

تا نشان دهیم

حتی در تاریک‌ترین لحظات

نورِ عشق، از میانِ ویرانه‌ها می‌درخشد



ما

بر دیوارِ زمان

قصه‌ی زندگی را نوشتیم

نه قصه‌ی مرگ را



ما

با قصه هایمان

به مردمِ شریف ایران

این پیام را دادیم

که ما هنوز زنده‌ایم

و عشق از مرگِ ما قوی‌تر است



ما

عشق را در نگاه مردمی یافتیم

که با وجود گله ها ، خستگی ها ، اعتراض ها

باز هم ماندند

پای وطن



و این قصه

قصه‌ی ما نیست

قصه‌ی همه‌ی ماست

همه‌ی آن‌هایی که در زیرِ بمباران

زندگی کردند

و عشق را در رگ‌های خود زنده نگه داشتند



ایران زنده است و زنده می ماند»



سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در ۱۴ قسمت ساخته و به زودی عرضه می‌شود. مهدی یزدانی‌خرم نیز سرپرست نویسندگان این اثر است.

