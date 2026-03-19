سریال نوروزی «بیگانگان»؛ روایت قصهای از اسارت و مقاومت
سریال نوروزی «بیگانگان» از تویدات مرکز سیمافیلم، تصویرگر قصهای از اسارت، مقاومت و رهایی در مسیر خدمت است که به کارگردانی راما قویدل پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز سیمافیلم، سریال «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل، تهیهکنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی علیرضا اسحاقی تولید و ایام نوروز ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه روانه آنتن خواهد شد.
این مجموعه که داستان آن در سال ۱۳۹۶ رخ میدهد، روایتگر ماجرای پزشک جوانی به نام دکتر الوند است که قصد ادامه تحصیل در آلمان را دارد اما در مسیر خدمت با پزشکان بدون مرز و همراهی با مدافعان حرم، وارد بحرانهای منطقه میشود. قصهای از اسارت، مقاومت و رهایی که در دل گروههای تکفیری داعش روایت میشود. این سریال از تولیدات مرکز سیمافیلم است.
بازیگران این مجموعه عبارتند از:
محمد نادری، امیرحسین صدیق، محمدرضا هلالزاده، علیرضا مهران، هلن نقیلو، ارسلان قاسمی، مهران رجبی، سوزانا آلوز، مریم کاویانی، اکبر رحمتی، مهلقا مینوش، فرید قبادی، عبدالرضا نصاری، سهراب فاطمی و تایسیا پسترتسوا
عوامل مجموعه عبارت است از: مدیر فیلمبرداری: سیروس کفاش، تدوینگر: نیما حسندوست، آهنگساز: امیر توسلی، طراح گریم: سید جلال موسوی، طراح صحنه: بهنام جعفری، طراح لباس: مژگان عیوضی، صدابردار: نعیم مسچیان، مدیر تولید: مسعود شرفیکیا، مدیر برنامهریزی: امید همتیفراز و مجری طرح: مؤسسه هفت خیزران هنر.